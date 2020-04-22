【銀行紓困】金管局：已批1.62萬宗支援貸款申請　正研擴至資助房屋貸款（第二版）

▲ 金管局總裁余偉文表示，正研究將「還息不還本」擴展至資助房屋貸款，業界短期內會作出公布。（資料圖片）

新冠肺炎全方位影響環球經濟，企業及個人亦無一倖免。金管局除先後降低銀行資本要求「放水」，同時要求銀行推出支援措施。金管局總裁余偉文透露，正與業界及相關政府部門研究，將按揭「還息不還本」伸延至資助房屋貸款，業界將於短期內作出公布。

余偉文在網誌上表示，截至昨日（21日），16間活躍於中小企貸款的銀行已批出逾1.1萬宗企業「還息不還本」、貸款展期與應急貸款等申請，涉資超過860億元。個人客戶方面，銀行亦已批出逾5,200宗包括住宅按揭「還息不還本」及應急貸款等申請，涉資逾150億元。

他續指，正與業界和相關政府部門積極研究，將按揭貸款「還息不還本」安排延伸至資助房屋貸款，以減輕更多市民的供樓壓力。相關研究已接近完成，業界會在短期內作出公布。

百分百擔保貸款首日接獲300宗申請、批出10宗

企業方面，「百分百擔保特惠貸款」本周開始接受申請。至今，按證公司和銀行已經收到數以千計的中小企查詢。在計劃推出首日，銀行合共收到約300宗申請，其中約30宗經快速審核後已經立即遞交到按證公司，並於同日批出10宗，其他申請亦預計在短時間內批出。

中銀香港 （02388） 表示，正積極與相關機構商議有關公營房屋按揭延期還本的安排，以便為更多有需要的客戶提供適切的支援，如有新措施推出將適時公佈。

（第二版：更新中銀香港回應）

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編輯：趙穎妍