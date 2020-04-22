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【iMoney基金投資】全球最大原油ETF變封閉式基金

環球政經 18:22 2020/04/22

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油價暴跌令全球最大石油ETF美國石油基金（USO）被迫申請改變持倉結構，清出近月合約。USO已將5%的紐約原油期貨持倉調整至8月合約，而為了應對極端的油市狀況，包括各月合約出現龐大價差，亦有可能將持倉調整至任何月份合約，而現時剩下的40%和55%的持倉分別為6月和7月份原油期貨合約。

目前USO已發行所有的註冊股數，並向美國證券交易委員會 (SEC) 額外申請註冊40億股新股，在新股的註冊發行生效之前，美國大宗商品基金公司（USCF）將暫停對於USO的新購買交易。換言之，該ETF將轉換為封閉式基金，以固定股數進行交易。基金的贖回交易、以及於紐約證交所的交易則不受影響。

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有「沽空王」之稱的對冲基金經理的Kyle Bass提醒投資者注意原油ETF風險，直言不少散戶不了解產品結構，以為自己在買入現貨油，但實際上是在買進近月原油合約。週一流入USO的資金高達5.6億美元，令其資產總值 （AUM） 攀升至41億美元，創下歷史新高。

今次USO改變產品結構，其實保障了基金的主要投資者，亦即一般散戶，因隨著USO原本所持的六月合約迫近到期日，其價格或有機會重演5月期油的跌勢，惟代價是該ETF偏離追蹤期油走勢的目的。負值的期貨價格是史無前例的，投資者應密切留意此類ETF產品將如何應對。


 

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