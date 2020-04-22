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【疫市營商】一田超市銷售大升　員工加薪雙位數

商業 16:50 2020/04/22

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一田行政總裁黃思麗表示，今年第一季度的超級市場銷售增長35%。（一田提供）

新冠肺炎疫情持續，各行業生意均有受挫，但隨着更多市民留在家中、減少社交接觸，超市生意逆市上升。一田行政總裁黃思麗表示，今年第一季度的超級市場銷售增長35%，但百貨業務受疫情影響人流下跌，銷售按年有雙位數字回落。一田整體營業額結合超市和百貨類別，錄高單位數字升幅。

【疫市營商】一田購物優惠日eShop率先搶　4月29日開鑼

她坦言即使百貨銷售下跌，公司未有裁員、減薪或放無薪假的計劃。雖然百貨銷售按年有所回落，但她透露今年亦有向員工派發花紅，而員工加薪幅度亦達雙位數字。隨着一田購物優惠日即將開鑼，亦將增聘更多短期兼職，協助優惠日期間的銷售。

【疫市營商】烘焙店迫爆　哪裡還買到烘焙用具？

另外，港府近日推出多項防疫抗疫基金，包括為企業替員工支一半薪金，一田亦正研究是否申請。不過，她稱，需待一田購物優惠日過後，再與相關部門研究。

其實部份海外零售商和超市在疫情下亦有短暫加薪，包括英國超市馬莎（Marks＆Spencer）由4月5日至5月31日，前綫員工如店員的工資提高15%；連鎖超市森寶利（Sainsbury's）由3月8日至4月5日，亦根據員工工作的總時數，額外增加10%的薪金報酬。

【疫市營商】高級肉店推自製早餐懶人包　趁母親節為媽媽煮早餐

記者：馬意文

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