【附教學】Facebook推兒童版Messenger　一文看清如何使用

▲ Facebook今日宣布，於全球70個國家及地區包括香港，推出兒童版Messenger（Messenger Kids），方便家長掌控子女與朋友聯繫的情況。

Facebook今日宣布，於香港在內的全球70個國家及地區，推出兒童版Messenger（Messenger Kids），方便家長掌控子女與朋友的通訊情況。即日起能於App Store下載兒童版Messenger，本周後期將提供Google Play Store下載。

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新冠疫情持續，不少學校停課，人人在家隔離減少外出，唯有使用科技幫助保持「社交距離」。Facebook表示，兒童版Messenger是一個視訊通話和文字通訊的應用程式，旨在營造一個由家長掌控下，讓兒童與家人及朋友聯繫的通訊空間，方便家長管控、利用功能教導兒童學習如何負責任地使用社交網絡。

兒童版Messenger如一般Messenger相同，提供不同功能包括臉部濾鏡、表情符號、動態圖和聲音特效，使溝通變得更生動；除了視像聊天，兒童更可傳送圖片、影片或文字短訊給已獲家長授權的朋友。

子女賬戶只能由家長建立 3個步驟即完成

當家長為子女設立賬戶後，子女便可以展開一對一或群組視像聊天，在兒童版Messenger主頁上，家長能一覽子女與何人聯繫，以及那些聯繫人正在線上，並管理子女的通訊錄。每個兒童Messenger的賬戶必須由家長建立，只須3個簡單步驟即能完成：

1.首先於子女裝置中，下載兒童版Messenger；

2.將自己的Facebook賬號與密碼授權予子女的裝置；

3.為子女的賬戶輸入名字和選擇加入其他功能，即完成帳戶建立程序。

查看聊天對象 下載子女通訊資料

家長亦可透過「父母管理中心」管控子女的賬戶和通訊錄，包括查看子女的溝通對象和頻率、移除或舉報最近發現的不適當相片或影片、查看子女已登錄兒童版Messenger的裝置、下載子女的兒童版Messenger資料。

不過，過度掌控會否引起子女不快，是維繫親子關係的關鍵。若家長想給予子女「適當自由」，啟用全新的管理加入朋友功能（Supervised Friending feature）後，子女也可發出及確認朋友邀請。

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責任編輯：姚慧儀

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