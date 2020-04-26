【健康煮義】雜菜濃湯補充體力（附食譜）

近月走入超市，終於發現期待已久的驚喜，貼上「本地廚餘種植有機菜」標籤的蔬菜，看到心裏特別激動。之前介紹過的羽衣甘藍菜（Kale），以往大多從美國、澳洲等國家入口，現時場主也有種植，且不止一個品種，價錢比入口的便宜，小包裝20多元便有交易。上期提及本地菜運輸時間短，能保留最多營養，還可支持本地農業，走進超市也可先選本地菜。

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過去大半年，筆者幾乎每天都以雜菜湯、慢磨果汁，或是沙律為主餐，蔬菜容易消化，且有不同的維生素養份，吃後身體感覺最有活力，沒有出現吃白飯肉類後昏昏慾睡的狀態，精神也好一點。同時化療後，口腔容易潰爛，吃不了太多固體食物，有人會選擇吃白粥，筆者則會弄雜菜湯，容易下嚥，當中的營養也可幫助身體快點恢復。

食譜：

南瓜番茄薑濃湯（5人分量）

食譜材料：

番茄3個、青皮南瓜（小）1個、甘荀2條、番薯1個、洋蔥1個、蒜頭4瓣、薑數片、油1湯匙、水約750毫升

調味：

黑椒、紅椒粉（Paprika）、黃薑粉

食譜步驟：

‧所有材料清洗乾淨，南瓜、甘荀、番薯去皮切件；番茄切件

‧洋蔥去衣切件、蒜頭去衣；薑去皮切片

‧準備不銹鋼湯鍋，下油，中火炒洋蔥、蒜頭、甘荀和薑

‧炒約3分鐘至洋蔥軟身，加入其他材料，再加水，水分量蓋過所有材料便足夠

‧大火煮滾，滾後轉小火煮約25分鐘，熄火待涼，以攪伴機打至幼滑即成

‧飲時可加熱及按個人口味加入調味料即可

食譜貼士：

‧煮時可加入月桂葉、羅勒、鼠尾草等香草來調味，製作多次這款蔬菜濃湯，加入天然調味粉和香草後，鹽也可省略，當中的黃薑粉更是抗癌好幫手；

‧餐廳製作這類湯品，通常會加入忌廉，但番薯也可令湯如加了忌廉般濃稠

本文及食譜節錄於《iMoney Focus》健康煮義