  • 23°C
香港時間 : 2020426日 (日) 10:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:星級理財

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【健康煮義】雜菜濃湯補充體力（附食譜）

名人薈萃 10:00 2020/04/26

分享：

近月走入超市，終於發現期待已久的驚喜，貼上「本地廚餘種植有機菜」標籤的蔬菜，看到心裏特別激動。之前介紹過的羽衣甘藍菜（Kale），以往大多從美國、澳洲等國家入口，現時場主也有種植，且不止一個品種，價錢比入口的便宜，小包裝20多元便有交易。上期提及本地菜運輸時間短，能保留最多營養，還可支持本地農業，走進超市也可先選本地菜。

相關文章：【健康煮義】羽衣甘藍沙律專為化療而設（附食譜）


過去大半年，筆者幾乎每天都以雜菜湯、慢磨果汁，或是沙律為主餐，蔬菜容易消化，且有不同的維生素養份，吃後身體感覺最有活力，沒有出現吃白飯肉類後昏昏慾睡的狀態，精神也好一點。同時化療後，口腔容易潰爛，吃不了太多固體食物，有人會選擇吃白粥，筆者則會弄雜菜湯，容易下嚥，當中的營養也可幫助身體快點恢復。

食譜：

南瓜番茄薑濃湯（5人分量） 
食譜材料：
番茄3個、青皮南瓜（小）1個、甘荀2條、番薯1個、洋蔥1個、蒜頭4瓣、薑數片、油1湯匙、水約750毫升
調味：
黑椒、紅椒粉（Paprika）、黃薑粉
食譜步驟：
‧所有材料清洗乾淨，南瓜、甘荀、番薯去皮切件；番茄切件
‧洋蔥去衣切件、蒜頭去衣；薑去皮切片
‧準備不銹鋼湯鍋，下油，中火炒洋蔥、蒜頭、甘荀和薑
‧炒約3分鐘至洋蔥軟身，加入其他材料，再加水，水分量蓋過所有材料便足夠
‧大火煮滾，滾後轉小火煮約25分鐘，熄火待涼，以攪伴機打至幼滑即成
‧飲時可加熱及按個人口味加入調味料即可
食譜貼士：
‧煮時可加入月桂葉、羅勒、鼠尾草等香草來調味，製作多次這款蔬菜濃湯，加入天然調味粉和香草後，鹽也可省略，當中的黃薑粉更是抗癌好幫手；
‧餐廳製作這類湯品，通常會加入忌廉，但番薯也可令湯如加了忌廉般濃稠

本文及食譜節錄於《iMoney Focus》健康煮義

 

超市 食譜 化療

下一篇文章

【每周一句】「盡力賺錢、盡力存錢、盡力捐錢。」——約翰．洛克斐勒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）
【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）
【樓市分析】銀行落雨收遮　你是樓市高危一族？
【樓市分析】銀行落雨收遮　你是樓市高危一族？
【有片睇】郭思治：恒指疫後見40000點
【有片睇】郭思治：恒指疫後見40000點
【執下又一間！】百佳去哪兒？
【執下又一間！】百佳去哪兒？
【趣話財經】肺炎面前人人平等？　億萬富翁荷包再漲
【趣話財經】肺炎面前人人平等？　億萬富翁荷包再漲
【港股追蹤】散戶心郁郁想入市？　摩通減持套現逾300億
【港股追蹤】散戶心郁郁想入市？　摩通減持套現逾300億