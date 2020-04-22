法盛資管：環球經濟將呈「U形」復甦　油價短綫仍受壓

▲ 法盛投資管理全球市場策略主管Esty Dwek料球將會推出更多刺激措施以及無上限放水。

環球經濟受疫情重創，法盛投資管理（Natixis Investment Managers）全球市場策略主管Esty Dwek表示，未來環球將會推出多刺激政策救市，同時估計各央行將繼續無上限放水。她指，基本情況為未來2個月各國將會開始放寬封城限制，下半年經濟逐步復甦至2021年，惟相信是「U形」反彈，而非「V形」。

她指，醫療保健、大部份科技板塊為疫情贏家，輸家則是商業房地產、旅遊、娛樂以及食肆等板塊 。

Esty Dwek指，新興市場目前估值平，具吸引力，並料會維持一段時間，難言是否已見底，但她相信中國會屬新興市場的推動力，看好新興亞洲市場多元資產。

她指，中國已陸續重啟經濟活動，雖然首季零售數據表現遜預期，但相信中綫將會回穩，而A股更是疫情下其中一個贏家，債券市場亦較具韌性。她認為，未來需留意 （1） 中美關係，該較為取決於美方行動，及 （2） 去全球化進程。

國際油價暴跌，6月紐約期油跌至10美元水平。Esty Dwek表示，油價下跌主因市場對儲存空間的憂慮仍然攀升，別一邊廂，更重要的問題是全球需求不足，油組減產不足以平衡目前面對的危機，故油價短時間內持續受壓，料能源股亦會是波動。

另外，她指，油產量於未來1個月可能會急劇下降，因不排除美國頁岩油企業將會破產，屆時市場將重新平衡（rebalancing），油價或會回穩。

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編輯：袁諾曦