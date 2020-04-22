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【趣話財經】油市最後好友　期油產品中行唔平倉變爆倉

股樓投資 17:40 2020/04/22

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原油價格倒水咁倒，不少「中國大媽」像過去買入黃金一樣，發揮抄底精神，買入與美國WTI原油期貨掛勾的銀行理財產品，結果抄不到油水，甚至變成淋自己火水。

原油相關的理財產品，以工商銀行 （01398） 及中國銀行 （03988） 做得最大，期油本周歷史性變負，中行推出的「原油寶」本周大件事。中行沒有在合約定立的4月20日前平倉，而且在周二（21日）停止交易一日，而且根據今日中行網站的公告，要求客戶按結算價-37.63美元（-266.12元人民幣）平倉，意即中行在最後一個交易日才進行換月操作，結果沒有人接貨，最終錄得巨大虧損。根據一般投資者的了解，透過理財產品買實物資產，最多只是本金虧損，然後今次不單損失本金，還要輸突。

簡單來說，中行今次犯了不少問題：

第一、根據合約，中行應該在4月20日或之前移倉；

第二、周二（4月21日）停止「原油寶」交易，令客戶沒有機會沽出；

第三、最後一日沒有成功移倉

實際上，不少大機構或金融機構早已走得快好世界，其他內銀如工行及建行 （00939） 早於4月14日至15日已完成換倉，當時均價約20至21美元一桶，與其他國際大型機構做法相近。只有中行「守到最後」博反彈，結果不單睇錯，而且上周周末芝加哥商品交易所（CME）修改規則，允許期貨可以負數結算之時，令中行今次傷上加傷。

原油寶損失的實際金額未知，而現在不少買入原油寶的內地投資者，已表明要中行自行負責損失，而中國證監會及銀監會暫時未有表態。

相關文章：【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）

 

撰文 : 謝克迪, CFA

金融機構 商品 期貨 中國 大媽

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