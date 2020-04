【美國疫情】議員入禀倡復工 被批不信科學

▲ 美國多地出現復工遊行,有公共衛生學者指出,解禁倡議沒考慮公共衛生健康,情況令人憂慮。

新冠肺炎疫情蔓延全球,美國日增確診4萬人,再破紀錄,然而多個州分已有示威遊行,促政府解禁復工,甚至有議員展開法律行動介入。有公共衛生學者指,現時解禁的原因,非以公共衛生健康為由,情況令人憂慮。

美國倡議復工的示威潮席捲近30個州分。除了示威,行動亦升級至法律層面,在威斯康辛州,有共和黨議員入禀狀告該州州長、屬民主黨的Tony Evers,希望取消原定至5月26日的居家令。

馬利蘭大學(University of Maryland)公共衛生學院院長Dr. Boris Lushniak指出:

「現在倡議解禁封城,並非基於科學實證,值得關注。」

(“It’s a matter of concern, this whole idea of opening up. It’s based on non-science generated parameters.”)

想要復工開城,有專家指,在擁有3.3億人口的美國,病毒檢測數量要提升至每星期300萬次,才可談復工,惟目前美國過去7天的檢測數目直達3分之1。

美國疾控中心(CDC)總監Robert Redfield亦警告:

「病毒很大機會在下個冬天再度來襲,而且將會更難對付。」

(“There’s a possibility that the assault of the virus on our nation next winter will actually be even more difficult than the one we just went through.”)

