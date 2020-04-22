【美國疫情】議員入禀倡復工 被批不信科學

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【美國疫情】復工示威 特朗普粉絲搞鬼？
新冠肺炎疫情蔓延全球，美國日增確診4萬人，再破紀錄，然而多個州分已有示威遊行，促政府解禁復工，甚至有議員展開法律行動介入。有公共衛生學者指，現時解禁的原因，非以公共衛生健康為由，情況令人憂慮。
美國倡議復工的示威潮席捲近30個州分。除了示威，行動亦升級至法律層面，在威斯康辛州，有共和黨議員入禀狀告該州州長、屬民主黨的Tony Evers，希望取消原定至5月26日的居家令。
馬利蘭大學（University of Maryland）公共衛生學院院長Dr. Boris Lushniak指出：
「現在倡議解禁封城，並非基於科學實證，值得關注。」
（“It’s a matter of concern, this whole idea of opening up. It’s based on non-science generated parameters.”)
想要復工開城，有專家指，在擁有3.3億人口的美國，病毒檢測數量要提升至每星期300萬次，才可談復工，惟目前美國過去7天的檢測數目直達3分之1。
美國疾控中心（CDC）總監Robert Redfield亦警告：
「病毒很大機會在下個冬天再度來襲，而且將會更難對付。」
(“There’s a possibility that the assault of the virus on our nation next winter will actually be even more difficult than the one we just went through.”)
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