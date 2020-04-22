【地球日】Green Common推地球月產品　感謝祭優惠低至半價

▲ Green Common推出不同的地球月產品，及即日起至5月4日感謝祭限定優惠，希望港人選擇蔬食及環保產品，來幫助雨林重生。（Green Common網站圖片）

今日（4月22日）是世界地球日，Green Common推出不同的地球月產品，及一系列優惠，包括即日起至5月4日感謝祭限定優惠，希望港人選擇蔬食及環保產品，來幫助雨林重生。

【地球日】Google推蜜蜂主題小遊戲 迎地球日50週年

地球月產品方面，今日購買精選環保產品低至85折，購物滿422元輸入優惠碼STRAW422，即送不鏽鋼環保飲管套裝；另外LUÜNA有機環保女性衛生用品，減少即棄衛生巾為環境帶來的負擔，首次購買輸入優惠碼HAPPY20，即時有8折優惠。

Impossible Foods夥逾90餐廳 推「地球月」限定菜式

至於感謝祭限定優惠，網購滿288元即免運費，正價產品9折優惠，精選產品更低至半價，包括OmniPork新豬肉原價每包38元，現買6送1，平均每包28.5元，兼送保溫袋及食譜；未來植物牛肉由118元減至99元等。指定網店貨品有買2送1優惠，包括Gardein各款產品、益生菌純素乳酪飲品、Simply 7各款扭扭脆條脆片等，只適用於相同品牌及同等價值之產品。

【疫市營商】Palladium全新 Earth 系列賣環保 由膠樽再造

責任編輯：朱悅瀅

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l