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【口罩供應】雷蛇自設生產線　首批5000個口罩捐贈弱勢社群

科技 16:14 2020/04/22

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雷蛇香港區總經理郭美琪（右二）期望，疫情期間大家能更團結一致，共同克服這場危機。

新冠肺炎疫情持續，電競品牌雷蛇（Razer，01337）宣布，將透過本港線上醫療初創企業iMeddy，捐贈5000個外科口罩予香港弱勢社群。雷蛇香港區總經理郭美琪表示，在這個非常時期，希望能為抗疫出一分力，協助有需要的弱勢社群。

 【口罩供應】MASKSAVER重用口罩$45可用一個月　STEM學生設計可換濾芯口罩

【口罩供應】IT團隊開設銷售平台Fairbuy　最快4月中有逾萬盒推出

目前雷蛇已調整部分生產線以生產口罩，並從其他渠道採購口罩，以緩解全球的口罩短缺問題。雷蛇首批運送到港的5000個口罩，將全數通過iMeddy及本地非牟利機構博愛堂服務中心所合辦的「眾籌口罩送基層」眾籌活動捐出，該活動主要收集商界及有心人士的善款及物資，連同超過200名義工分配到弱勢社群。

早於今年4月，雷蛇連同跨國房地產企業星獅地產（Frasers Property）、亞洲共享辦公空間品牌JustCo Global以及機器與工業解決方案供應商PBA集團，於新加坡設立自動化口罩生產線，以協助東南亞國家對抗疫情。所有口罩均於新加坡製造，符合國際標準，預計每月可生產數百萬個獲認證口罩。

責任編輯：姚慧儀

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