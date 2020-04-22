【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）

形容人地小注搏高回報，我地會話佢「刀仔鋸大樹」。但大家有無諗過，拎把刀仔出黎投資，輸左個本之餘，仲會輸埋個人生？

台灣有網民喺討論區批踢踢（PTT）貼文，話自己周二（21日）凌晨見到紐約期油（WTI）每桶得番0.025美元，就買左10張小輕原油期貨合約（每張500桶，共125美元），諗住唔洗1,000蚊港紙可以撈底，輸極都只係輸哂本金要斬倉，肉赤極有限。點知唔使一個鐘就見證到油價由正數變負數，網民想斬倉點知發現券商報價系統報唔到負數之餘，又未能發出負數盤嘅平倉交易。

▲ 網上圖片

結果就係，網民嗰10張合約被券商以收市價，即係每桶-37.63美元強制平倉，輸哂本金之餘，仲要額外拎超過18萬美金出黎平倉，呢筆錢折算成台幣大約係580萬，基本上都夠喺台北Full Pay買層一房單位。由於要趕及T+2前補倉完成交易，券商與網民交涉可以代墊支費用，再分期攤還；有網友安慰發帖網民，指券商交易系統有問題，有得拗數，唔應該簽定分期方案；但更多意見認為，漫長嘅訴訟勝算唔高，又會消磨事主更多金錢，時間，甚至因未平倉而信用破產，影響信貸個人評級。

今次原油事件教識大家，投資涉及嘅風險遠超想像，唔識真係唔好買！

p.s. 另一邊廂，有台灣網民於原油每桶0.025美元時沽空，成功在每桶-8美元平倉，堪稱膽大之極

p.s.2. 有網友講笑話，好彩事主所買的小輕原油期貨係用現金交割，否則都唔知邊度搵地方擺5,000桶油...

p.s.3 本港上市的F三星原油期（03175）昨晚突然發公告，更改掛鈎資產，結果今日高台跳水，各位投資前真係要睇清楚

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