中生翰森配股唔算咩　呢隻醫藥股半年配股三次最誇

繼中生製藥（01177）昨日（21日）配股，今日（22日）翰森製藥（03692）公布，配售約1.3億股股份予獨立第三方，佔擴大後股本2.2%，每股配售價為26.75元，較昨日收市價折讓5.98%。公司預計，配售所得款項淨額為34.77億元。公司表示，配售所得款項淨額用於研發項目、擴充研發團隊及於技術的投資，以進一步增強集團研發能力及豐富產品管線。翰森製藥早市一度跌3.9%，不過收市成功收復失地倒升，最終升0.5%報28.6元。

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中生製藥昨日則計劃配售2億股予獨立第三方，配售價為11.35元，較前日收市價折讓4.5%，套現約22.7億元。而今日集團升1.3%報11.08元，最高更升至11.24元，與配售價其實已經相差不大。

雖然拆讓配股難免予人較差觀感，不過作為其中一個增長最快行業，醫藥股要引入資金發展，配股集資可謂家常便飯。當中佼佼者應為藥明生物（02269），由去年11月至今半年時間，配股集資3次。最近一次為本月1日，以每股96.8元的價格向獨立方配售4,800萬股，佔已發行股本3.7%。配售價較前收市價100.5元折讓3.7%。不過今日股價已升至120元，可見配股並非一定壞事。摩通亦多次出報告唱好藥明，指配股並未影響其基本面，最新目標價已升至140元。