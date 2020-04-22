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【上車筍盤】利寶大廈300萬出貨　年底前恐穿三球

股樓投資 16:20 2020/04/22

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樓價持續尋底，上車屋苑更現劈價潮。利嘉閣梁桂華稱，屯門利寶大廈中低層D室，實用面積約234平方呎，兩房間隔，原叫價330萬元放售，終減價30萬元即約9.1%，以300萬元易手，實用呎價12,821元。 

值得留意的是，上述的利寶大廈、與萬寶大廈及麗寶大廈，合稱屯門「置樂三寶」，皆因三盤樓價銀碼細，普遍400萬元內，深受上車客，以及投資者歡迎。翻查成交紀錄，利寶大廈低層C室，於2018年9月，更以382萬元易手，實用呎價16,325元。換句話說，以上述300萬元的成交價計，樓價跌約21%。

雖然本港疫情有見底跡象，惟不少分析員仍看淡今年樓市，皆因今次疫情全球肆虐，影響環球經濟發展，香港作為外向型經濟體，肯定會被拖累。更重要的是，環球經濟活動短期內也難回復常態。假如經濟持續轉差，失業率續升，樓價必定受累，特別是新界的細價樓，故料屯門「置樂三寶」的成交價或於年底前跌穿300萬元。不過，一切也視乎疫情發展，以及本港經濟情況。 

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撰文 : 柳家平

麗寶大廈 萬寶大廈 二手市場

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