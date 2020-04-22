  • 21°C
香港時間 : 2020422日 (三) 16:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】死亡破4.5萬 白宮：準備迎接更多死亡

環球社會熱點 15:43 2020/04/22

分享：

美國疫情嚴峻無比，已有超過4.5萬人死於新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）之下。美國疫情死亡人數，已相當於意大利、西班牙數字總和，白宮專家警告，美國疫情死亡人數還會進一步攀升，美國人要做好心理準備。

【新冠肺炎美國疫情】超過4.5萬人死亡 白宮疫情顧問Deborah Birx警告 死亡人數會繼續攀升

德州副州長：復工重要過條命 救國值得

【美國疫情分佈】日增4萬確診破紀錄 累計82萬

白宮新冠肺炎疫情專責組顧問伯克斯（Deborah Birx）周二（21日）表示，死亡一般都是疫情爆發的落後指標，隨住美國疫情高峰期過去，美國人要有心理準備，面對死亡人數進一步上升。

世界衛生組織（WHO）表示，中國疫情數據反映，新冠肺炎病人從開始出現病徵到病重死亡，一般需時2至8星期，而輕症與重症病人平均康復時間，分別為2星期，以及3至6星期。

醫不到200人 美軍醫院船撤出紐約

紐約要求醫護停做心肺復甦 醫院床位爆滿

伯克斯稱，芝加哥、波士頓、新奧爾良、底特律等美國部分地區疫情正在改善，新增確診人數正在回落，惟首都華盛頓一帶數字並未下降，而護老院仍然有集體感染個案發生。

伯克斯呼籲，隨住美國多地陸續開始復工，民眾要保持衛生，避免觸摸面部或接觸容易染病一族。她拒絕評論現時復工是否合適，只稱華府已向各州發生明確指引，防止美國民眾染病。

巨企竟申請中小企援助 極速用盡萬億額度

美國約翰霍普金斯大學統計，美國周二新增3.95萬人確診新冠肺炎，刷新4月10日錄得之3.38萬人紀錄。

特朗普粉絲發功 復工示威席捲全國

CDC警告冬季可爆第二波疫情 還更嚴重

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【美國疫情分佈圖】日增4萬確診破紀錄 累計82萬
今日
【美國疫情分佈圖】日增4萬確診破紀錄 累計82萬
疫情 傳染病 美國 新冠肺炎疫情 冠狀病毒 新冠肺炎 白宮 肺炎

下一篇文章

【美國疫情】巨企竟申請中小企援助 極速用盡萬億額度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍
【美國疫情】恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍
【金正恩兒子】神秘長子 是否北韓領袖指定繼承人？
【金正恩兒子】神秘長子 是否北韓領袖指定繼承人？
【金正恩手術】有指已腦死 北韓不穩 南韓圜曾跌1.6%
【金正恩手術】有指已腦死 北韓不穩 南韓圜曾跌1.6%
新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間15:00）
【金正恩手術】金與正料為繼任人？惟女性執掌北韓難
【金正恩手術】金與正料為繼任人？惟女性執掌北韓難
【美國疫情分佈圖】日增4萬確診破紀錄 累計82萬
【美國疫情分佈圖】日增4萬確診破紀錄 累計82萬