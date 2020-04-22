【美國疫情】死亡破4.5萬 白宮：準備迎接更多死亡

美國疫情嚴峻無比，已有超過4.5萬人死於新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）之下。美國疫情死亡人數，已相當於意大利、西班牙數字總和，白宮專家警告，美國疫情死亡人數還會進一步攀升，美國人要做好心理準備。

▲ 【新冠肺炎美國疫情】超過4.5萬人死亡 白宮疫情顧問Deborah Birx警告 死亡人數會繼續攀升

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白宮新冠肺炎疫情專責組顧問伯克斯（Deborah Birx）周二（21日）表示，死亡一般都是疫情爆發的落後指標，隨住美國疫情高峰期過去，美國人要有心理準備，面對死亡人數進一步上升。

世界衛生組織（WHO）表示，中國疫情數據反映，新冠肺炎病人從開始出現病徵到病重死亡，一般需時2至8星期，而輕症與重症病人平均康復時間，分別為2星期，以及3至6星期。

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伯克斯稱，芝加哥、波士頓、新奧爾良、底特律等美國部分地區疫情正在改善，新增確診人數正在回落，惟首都華盛頓一帶數字並未下降，而護老院仍然有集體感染個案發生。

伯克斯呼籲，隨住美國多地陸續開始復工，民眾要保持衛生，避免觸摸面部或接觸容易染病一族。她拒絕評論現時復工是否合適，只稱華府已向各州發生明確指引，防止美國民眾染病。

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