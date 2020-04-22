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【DSE開考】港鐵周五起早上加開30班列車 錄製特別車站廣播打氣

金融經濟 15:29 2020/04/22

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港鐵指，中學文憑試舉行期間，將加強清晨列車服務。

香港中學文憑試將於24日（星期五）開考，港鐵 （00066） 決定，中學文憑試舉行期間，將加強清晨列車服務，各重鐵綫（機場快綫及迪士尼綫除外）將分別提早於6時15分至6時30分起逐步加密班次，並會視乎需要加派後備列車行走，預計每日早上繁忙時段最多可額外提供約30班列車服務。

至於輕鐵及港鐵巴士方面，部分行經學校區的路綫包括輕鐵507、610、614P、615P 及751 綫；以及港鐵巴士K51 及K73 綫亦會在考試日早上6時45分左右開始按實際客量需求加派車輛行走。

錄製特別車站廣播為DSE考生打氣

港鐵除提升列車服務，一班車站職員更化身「暖男暖女」，與著名藝人方力申及商業電台唱片騎師錄製特別車站廣播，傳送正能量鼓勵考生。有關廣播已於本月初陸續推出，車站及車廂資訊顯示屏亦會播出打氣信息為考生加油。

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