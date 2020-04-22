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【全球大流行】美《財富》抗疫英雄榜　李文亮第一、馬雲贏蓋茨排第三

金融經濟 15:21 2020/04/22

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新冠肺炎在全球大流行，美國《財富》（Fortune）雜誌發布全球最偉大的25名抗疫領袖，當中阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲排名第三，比微軟創辦人蓋茨的排名更高。至於排第一位是被視為「吹哨人」、因新冠肺炎去世的武漢市中心醫院的李文亮醫生。

李文亮排第一 馬雲排第三

抗疫英雄榜包括全球多名企業家及政治人物。排第一的是中國官方認定的新冠肺炎疫情「吹哨人」李文亮。疫情爆發後，包括李文亮在內的當地8名醫生曾發布疫情消息，卻被指是造謠者而受訓誡處分。事後他繼續在前線工作，後來確診感染，2月上旬逝世，終年34歲 。

蓋茨排第十

除李文亮外，還有排第3位的馬雲，以及排第19位的比亞迪 （01211） 董事長王傳福來自中國。疫情蔓延全球，馬雲多次捐出醫療物資如口罩。馬雲旗下的馬雲公益基金會、阿里巴巴公益基金會日前公布，會向世界衛生組織（WHO）捐贈另一批應急抗疫物資，包括1億個醫用口罩、100萬個N95口罩及100萬份核酸檢測試劑盒。

據《財富》統計，截至4月中，馬雲已經向100個國家捐出近1800個口罩、300萬套測試套裝，及數千台呼吸機。

另外，東南亞疫情最嚴重的新加坡，該國總理李顯龍亦有上榜，排在第12位。微軟創辦人蓋茨及Twitter行政總裁兼創辦人多爾西（Jack Dorsey）同樣上榜。他們分別排第10位及25位。

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編輯：吳敏芳

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