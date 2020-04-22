雷蛇捐5000個口罩予本地弱勢社群　於新加坡設口罩生產線助東南亞國家抗疫

▲ 雷蛇將捐出5000個口罩予本地弱勢社群。

受到新冠肺炎影響，口罩成為不可或缺的必需品。雷蛇 （01376） 公布，首批運送到港的5000個口罩將全數通過iMeddy及本地非牟利機構博愛堂服務中心所合辦的「眾籌口罩送基層」眾籌活動。於海外方面，雷蛇連同跨國企業合作設立自動化口罩生產線，以協助東南亞國家對抗疫情。

雷蛇香港區總經理郭美琪表示，在這個非常時期，公司希望為抗疫出一分力，並盡力協助有需要的弱勢社群。公司目前已調整部分生產線以生產口罩，並從其他渠道採購口罩進行捐贈，緩解全球的口罩短缺問題。

於4月初，雷蛇連同跨國房地產企業星獅地產（Frasers Property）、亞洲共享辦公空間品牌JustCo Global以及機器與工業解決方案供應商PBA集團於新加坡設立自動化口罩生產線，以協助東南亞國家對抗疫情，預計每月可生產數百萬個獲認證口罩。

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