【大行點睇】花旗揀心水中資股　有騰訊美團冇阿里

今日花旗發表研究報告指，內地經濟活動因復工呈持續復甦，該行估計中國今年GDP預測可由首季跌6.8%，全年計則可改善至增長2.4%。該行推薦可跑贏大市的優質股，建議增持互聯網、日常消費品、醫療、教育、基建及科技板塊。內地近日亦明確定義「新基建」的範圍包括信息基礎設施、融合基礎設施及創新基礎設施。該行稱會「貪新忙舊」，即傾向新經濟股多於舊經濟股。

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該行列出最新8隻港美市場中資心水股份，包括美團(03690)，騰訊(00700)，中生製藥(01177)，高鑫零售(06808)，海螺水泥(00914)，中鐵建(01186)及新奧能源(02688)，以及美股好未來教育(TAL)。「ATM」中唯獨阿里巴巴(09988)缺席，花旗就無補充揀股邏輯，相信阿里無份都幾令人意外。

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