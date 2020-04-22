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【失業大軍】$45時薪包裝工745人「爭住做」　初創老闆：究竟個經濟有幾差？

名人薈萃 16:55 2020/04/22

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新冠肺炎疫情持續下，各行各業受到前所未有的衝擊，近日統計處公布首季失業率是4.2%，為2010年以來最高，就業不足率約為2.1%，亦是近10以來最高位。有本地初創公司因業務轉戰網上，生意額有上升，近日需招聘多十名兼職包裝工，沒想到一星期就收到超過700份申請應徵職位，當中不乏有經驗和高薪的人士，情況令人唏噓。

「究竟個經濟有幾差？」花之滴創辦人翁靜（Jane）驚呼，生意主要售賣以藥油混合香水的「香水醒神筆」為主，本來Jane的貨品上架於不少大型連鎖店，惟受到疫情影響，她將業務全部轉為網上生意，力保不失之餘，生意還有所增長。

包裝工只需要做簡單工作。(受訪者提供)

近日，Jane在求職網站Indeed上招聘十名兼職包裝工，時薪45元，工作範圍是包裝貨品、貼上貨運貼紙和填寫資料，沒想到卻引來極大的「迴響」，短短一星期就收到745份應徵電郵，當中不同職業都有，包括按摩師、空中服務員、私人教練及零售店員等，其中更有人已有7至8年工作經驗，Jane表示應徵者大部分都是「 停薪留職」，所以他們不希望找長工，比較傾向找兼職「做住先」。

Jane指出，以往她在同一網站招聘時，一星期大約收到20份申請，就目前的數字對比，求職人數激增37倍，「我請嗰個人係做包裝㗎咋，要求真係好低，好多人都係overqualified(資歷過高)」，現在Jane一日需要面試5名應徵者。

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目前Jane已請了到數個新的員工，Jane坦言會盡量增聘人手，「幫到幾多得幾多」，她感嘆目前經濟環境整體轉差，從沒想過一份包裝工的兼職會引來如此多人應徵，覺得「好慘」，她希望經濟最低迷的日子快點過去，亦希望政府有更多政策幫助失業人士。

 

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撰文 : 黎海怡

失業 就業 疫情 經濟 零售 停薪留職 失業率 兼職 花之滴 按摩

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