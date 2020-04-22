【附股份表】瑞信力薦阿里美團等15股 看好內地消費市場重回正軌
內地新冠肺炎疫情有緩和跡象，券商瑞信指，雖然新冠肺炎疫情前景仍不明朗，但中國消費市場正逐步回復正軌，相信中央會繼續出招力谷內需，看好15隻與消費相關的股份，當中繼續偏好阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及京東（美：JD）。
瑞信中國股票策略研究主管黃翔指，微博上開始出現與消費相關的議題，如周邊游、探店、眼影、買車等，反映在政策支持下，消費者願意出來選擇性消費。
5月電子商貿市場將完全恢復
同時，內地3月份電子商貿強勁反彈，主要電子商貿平台月活躍用戶人數超越去年底水平，同時包裹數目急升，每月人流已回復到疫情前的75%至80%，相信5月情況會完全恢復過來，因此續看好阿里巴巴、美團及京東。
黃翔表示，內地客運率正在改善，估計5月本土客運會逐步復蘇，但國際航線需求仍疲弱，當中國航 （00753） 的風險回報亦相當吸引。
汽車銷售反彈 銷情料隨政策推出續升
汽車銷售出現反彈，隨更多紓困政策推出，銷情料會進一步上升，看好中升控股 （00881） 料可受惠於汽車銷售增長，吉利 （00175） 、長城汽車 （02333） 、廣汽 （02238） 及比亞迪 （01211） 則會繼續受惠於汽車購置稅減免政策。
體育用品股方面，黃翔偏好李寧 （02331） 多於安踏 （02020） ，認為李寧的業務正在改善，股價動力會更強。
|股份
|行業
|目標價（元）
|阿里巴巴 （09988）
|電子商貿
|281
|京東（美：JD）
|電子商貿
|53**
|美團點評 （03690）
|快遞
|132
|國航 （00753）
|航空
|7.2
|東方航空 （00670）
|航空
|4
|南方航空 （01055）
|航空
|4.7
|上海國際機場（滬：600009）
|機場
|89*
|白雲機場（滬：600004）
|機場
|19.4*
|中國國旅（滬：601888）
|旅遊
|105*
|中升控股 （00881）
|汽車
|35
|廣汽集團 （02238）
|汽車
|10
|吉利汽車 （00175）
|汽車
|17
|長城汽車 （02333）
|汽車
|6
|比亞迪 （01211）
|汽車
|60
|五糧液（深：000858）
|白酒
|150*
|＊為人民幣 **美元
相關文章：阿里健康、平安好醫生破頂飈一成 2股今年以來累升逾1倍
相關文章：【滙豐股價】美銀：油價波動撥備勢增 降滙豐今年盈利預測7%
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品