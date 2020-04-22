【附股份表】瑞信力薦阿里美團等15股　看好內地消費市場重回正軌

▲ 瑞信指，中國消費市場正逐步回復正軌，相信中央會繼續出招力谷內需。

內地新冠肺炎疫情有緩和跡象，券商瑞信指，雖然新冠肺炎疫情前景仍不明朗，但中國消費市場正逐步回復正軌，相信中央會繼續出招力谷內需，看好15隻與消費相關的股份，當中繼續偏好阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及京東（美：JD）。

瑞信中國股票策略研究主管黃翔指，微博上開始出現與消費相關的議題，如周邊游、探店、眼影、買車等，反映在政策支持下，消費者願意出來選擇性消費。

5月電子商貿市場將完全恢復

同時，內地3月份電子商貿強勁反彈，主要電子商貿平台月活躍用戶人數超越去年底水平，同時包裹數目急升，每月人流已回復到疫情前的75%至80%，相信5月情況會完全恢復過來，因此續看好阿里巴巴、美團及京東。

黃翔表示，內地客運率正在改善，估計5月本土客運會逐步復蘇，但國際航線需求仍疲弱，當中國航 （00753） 的風險回報亦相當吸引。

汽車銷售反彈 銷情料隨政策推出續升

汽車銷售出現反彈，隨更多紓困政策推出，銷情料會進一步上升，看好中升控股 （00881） 料可受惠於汽車銷售增長，吉利 （00175） 、長城汽車 （02333） 、廣汽 （02238） 及比亞迪 （01211） 則會繼續受惠於汽車購置稅減免政策。

體育用品股方面，黃翔偏好李寧 （02331） 多於安踏 （02020） ，認為李寧的業務正在改善，股價動力會更強。

股份 行業 目標價（元） 阿里巴巴 （09988） 電子商貿 281 京東（美：JD） 電子商貿 53** 美團點評 （03690） 快遞 132 國航 （00753） 航空 7.2 東方航空 （00670） 航空 4 南方航空 （01055） 航空 4.7 上海國際機場（滬：600009） 機場 89* 白雲機場（滬：600004） 機場 19.4* 中國國旅（滬：601888） 旅遊 105* 中升控股 （00881） 汽車 35 廣汽集團 （02238） 汽車 10 吉利汽車 （00175） 汽車 17 長城汽車 （02333） 汽車 6 比亞迪 （01211） 汽車 60 五糧液（深：000858） 白酒 150* ＊為人民幣 **美元

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