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【美國疫情】復工示威 特朗普粉絲搞鬼？

環球社會熱點 16:15 2020/04/22

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外媒發現，發起解禁遊行的不乏共和黨議員、特朗普支持者，以及年底助他競逐連任的中堅分子。

新冠肺炎疫情蔓延全球，美國日增確診4萬人，多個州分仍實施的居家令，惟民眾按奈不住，復工示威熱潮已席捲美國多個州分。外媒發現，發起遊行的不乏共和黨議員、特朗普支持者，以及年底競逐連任的中堅分子。

【美國疫情】共和黨執政多州復工 福西：過早或得不償失

【美國疫情】佐治亞州確診升仍復工 為助特朗普選情

霍士新聞（Fox）報道，美國有43個州分實施限聚令，並關閉學校和商店，令美國經濟停頓，很多美國人的生計糊口出現難題；有示威者遊行時高舉美國旗，高呼「個人權利是必須的」（My Rights Are Essential），促政府解禁復工，振興經濟。

路透社報道發現，不少特朗普支持者樂見特朗普狠批民主黨支持的限聚令，重創就業經濟，又響應特朗普網上發文「解放」限制過嚴的州分；密歇根州、賓尼法尼亞州、多個共和黨議員，都有份在在社交媒體上鼓勵人們上街抗議民主黨力撐的居家令。

【美國疫情】多地復工在即 戴口罩料變「新常態」

【美國疫情】復工時間難揀「如揀患癌或心臟病」

此外，發起遊行人士不乏助特朗普競逐連任的中堅分子，包括為年底競逐連任籌款的組織Women for Trump 2020諮詢委員會成員Meshawn Maddock，以及密歇根州共和黨（Michigan’s Republican Party）副主席兼密歇根州特朗普共和黨員（Michigan Trump Republicans）創辦人Marian Sheridan。

特朗普競選團隊否認有份策劃相關遊行，特朗普在每日白宮記者會上曾表示，同情和明白示威者承受的打擊和苦況。

【美國疫情】疾控中心配合特朗普 指20州5月或復工

【美國疫情】特朗普棄「絕對權威」讓步各州自決復工

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