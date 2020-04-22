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【美國疫情】德州副州長：復工重要過條命 要拯救國家

環球社會熱點 14:54 2020/04/22

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德州副州長再為復工決定辯護，竟表示復工比條命更重要，又指民眾為拯救國家，必須要承擔風險。

美國的新冠肺炎疫情持續，一日更新增近4萬人確診，累計突破82萬人確診。但美國包括德州等多個由共和黨執政的州分，卻宣布放寬限制措施，計劃復工復產。德州副州長再為復工決定辯護，竟表示復工比個人生命更重要，又指民眾為拯救國家，必須要承擔風險。

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德州的居家令將於4月30日結束，州長阿博特（Greg Abbott）宣布周一（20日）重開州立公園，部分零售商店於周五（24日）起重開。

德州副州長帕特里克（Dan Patrick）接受霍士新聞訪問時表示：

還有比生命更重要的事，就是要為我的子孫及所有人拯救這個國家。

（There are more important things than living, and that's saving this country for my children and my grandchildren and saving this country for all of us）

帕特里克指他當然也不想死，但目前經濟已遭破壞（crushing the economy），大家都必須承受一些風險，重新復工副產，才能讓國家再次恢復運作。

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德州民主黨人周二（21日）發聲明，批評帕特里克和阿博特為保住商業利益，令德州民眾置身險境，形容兩人將「目睹我們的家人為拯救華爾街而死。」（They would see our family members die to bail out Wall Street.）

事實上，帕特里克早前也針對疫情發表驚人言論。他於訪問中表示，很多像他這樣的老年人，都願意犧牲生命來換取經濟，為子孫後代保住經濟強勁的國家。有關言論遭網民狠批。

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