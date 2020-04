【美國疫情】德州副州長：復工重要過條命 要拯救國家

▲ 德州副州長再為復工決定辯護,竟表示復工比條命更重要,又指民眾為拯救國家,必須要承擔風險。

美國的新冠肺炎疫情持續,一日更新增近4萬人確診,累計突破82萬人確診。但美國包括德州等多個由共和黨執政的州分,卻宣布放寬限制措施,計劃復工復產。德州副州長再為復工決定辯護,竟表示復工比個人生命更重要,又指民眾為拯救國家,必須要承擔風險。

德州的居家令將於4月30日結束,州長阿博特(Greg Abbott)宣布周一(20日)重開州立公園,部分零售商店於周五(24日)起重開。

德州副州長帕特里克(Dan Patrick)接受霍士新聞訪問時表示:

還有比生命更重要的事,就是要為我的子孫及所有人拯救這個國家。

(There are more important things than living, and that's saving this country for my children and my grandchildren and saving this country for all of us)

帕特里克指他當然也不想死,但目前經濟已遭破壞(crushing the economy),大家都必須承受一些風險,重新復工副產,才能讓國家再次恢復運作。

德州民主黨人周二(21日)發聲明,批評帕特里克和阿博特為保住商業利益,令德州民眾置身險境,形容兩人將「目睹我們的家人為拯救華爾街而死。」(They would see our family members die to bail out Wall Street.)

事實上,帕特里克早前也針對疫情發表驚人言論。他於訪問中表示,很多像他這樣的老年人,都願意犧牲生命來換取經濟,為子孫後代保住經濟強勁的國家。有關言論遭網民狠批。

