  • 21°C
香港時間 : 2020422日 (三) 16:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】巨企竟申請中小企援助 極速用盡萬億額度

環球經濟金融 15:15 2020/04/22

分享：

美國政府幫助中小企的貸款計劃，引來不少大公司申請，當中甚至有上市公司。

新冠病毒疫情下，美國政府推出薪酬保障計劃（Paycheck Protection Program，PPP），為缺乏資金途徑的中小企提供低息貸款，助過難關。惟計劃一出，旋即引來大批巨型企業，甚至市值過億美元的上市公司申請，部分企業更用盡最高可申請限額，結果逾2萬億港元的額度極速用光。有著名企業家形容，這些公司做法可恥（shameful）。

疫情之下少數贏家 Netflix上季訂戶勁增近1600萬

【美國疫情】紐約要求醫護停做心肺復甦 醫院床位爆滿

摩根士丹利數據顯示，申請中小企援助的不乏大公司，包括市值4.05億美元的金屬加工企業DMC Global（美：BOOM）、市值2.86億美元的生物科技公司Wave Life Sciences（美：WVE）等。

美媒統計數字顯示，計劃開放申請以來，至少94間上市公司申請。其中9宗申請更是攞到盡，用盡每間公司最高1000萬美元的貸款額度，而一般申請金額僅為約20萬美元。

【美國疫情】美疾控警告冬季可爆第二波疫情 較今次嚴重

【美國疫情】醫不到200人 美軍醫院船撤出紐約

傳媒找到的個案相信只是冰山一角，負責審批的美國小型企業署（Small Business Administration, SBA）數據顯示，金額超過500萬美元的申請，多達4400宗。

有關計劃是為幫助中小企而設，這些企業顯然並非中小企，渾水摸魚行徑引起爭議，財長姆欽（Steven Mnuchin）亦就此開腔，指這筆應急錢並非留給有方法融資的上市公司。

【美國疫情】用特朗普「神藥」反而死得快？

【美國疫情】密蘇里州入稟告中國中共 學者轟為美國錯誤摭醜

美國著名企業家、星巴克（Starbucks，美：SBUX）創辦人舒爾茲（Howard Schultz）形容這些公司行為相當可恥，斥它們「攞政府著數」（take advantage of the system）。

大批財力相對雄厚的大企業爭相申請中小企援助，結果款項極速用光。4月3日才開放申請，但SBA日前已宣布，3490億美元（約2.7萬億港元）額度用光，無法再批出申請。申請是先到先得，相信不少小老闆無法取得這筆救命錢。

美參院達成4840億美元協議　支援中小企、醫院及病毒測試

【美國疫情】密蘇里州入稟告中國中共 學者轟為美國錯誤摭醜

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【美國疫情】美疾控警告冬季可爆第二波疫情 較今次嚴重
今日
【美國疫情】美疾控警告冬季可爆第二波疫情 較今次嚴重
【美國疫情】醫不到200人 美軍醫院船撤出紐約
今日
【美國疫情】醫不到200人 美軍醫院船撤出紐約
疫情之下少數贏家 Netflix上季訂戶勁增近1600萬
今日
疫情之下少數贏家 Netflix上季訂戶勁增近1600萬
【美國疫情】紐約要求醫護停做心肺復甦 醫院床位爆滿
今日
【美國疫情】紐約要求醫護停做心肺復甦 醫院床位爆滿
疫情 傳染病 肺炎 姆欽 美國 冠狀病毒 全球大流行

上一篇文章

【美國疫情】死亡破4.5萬 白宮：準備迎接更多死亡

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍
【美國疫情】恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍
【金正恩兒子】神秘長子 是否北韓領袖指定繼承人？
【金正恩兒子】神秘長子 是否北韓領袖指定繼承人？
【金正恩手術】有指已腦死 北韓不穩 南韓圜曾跌1.6%
【金正恩手術】有指已腦死 北韓不穩 南韓圜曾跌1.6%
新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間15:00）
【金正恩手術】金與正料為繼任人？惟女性執掌北韓難
【金正恩手術】金與正料為繼任人？惟女性執掌北韓難
【美國疫情分佈圖】日增4萬確診破紀錄 累計82萬
【美國疫情分佈圖】日增4萬確診破紀錄 累計82萬