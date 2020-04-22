【美國疫情】巨企竟申請中小企援助 極速用盡萬億額度

▲ 美國政府幫助中小企的貸款計劃，引來不少大公司申請，當中甚至有上市公司。

新冠病毒疫情下，美國政府推出薪酬保障計劃（Paycheck Protection Program，PPP），為缺乏資金途徑的中小企提供低息貸款，助過難關。惟計劃一出，旋即引來大批巨型企業，甚至市值過億美元的上市公司申請，部分企業更用盡最高可申請限額，結果逾2萬億港元的額度極速用光。有著名企業家形容，這些公司做法可恥（shameful）。

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摩根士丹利數據顯示，申請中小企援助的不乏大公司，包括市值4.05億美元的金屬加工企業DMC Global（美：BOOM）、市值2.86億美元的生物科技公司Wave Life Sciences（美：WVE）等。

美媒統計數字顯示，計劃開放申請以來，至少94間上市公司申請。其中9宗申請更是攞到盡，用盡每間公司最高1000萬美元的貸款額度，而一般申請金額僅為約20萬美元。

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傳媒找到的個案相信只是冰山一角，負責審批的美國小型企業署（Small Business Administration, SBA）數據顯示，金額超過500萬美元的申請，多達4400宗。

有關計劃是為幫助中小企而設，這些企業顯然並非中小企，渾水摸魚行徑引起爭議，財長姆欽（Steven Mnuchin）亦就此開腔，指這筆應急錢並非留給有方法融資的上市公司。

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美國著名企業家、星巴克（Starbucks，美：SBUX）創辦人舒爾茲（Howard Schultz）形容這些公司行為相當可恥，斥它們「攞政府著數」（take advantage of the system）。

大批財力相對雄厚的大企業爭相申請中小企援助，結果款項極速用光。4月3日才開放申請，但SBA日前已宣布，3490億美元（約2.7萬億港元）額度用光，無法再批出申請。申請是先到先得，相信不少小老闆無法取得這筆救命錢。

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責任編輯：林建忠

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