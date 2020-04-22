薛永恒出任創科局長　冀推動創科溝通及人才培訓

▲ 國務院今（22日）公布最新特區政府官員的任命安排，當中創新及科技局局長更出現人事調動，政府正式宣布，將會任命薛永恒出任局長一職。

國務院今（22日）公布最新特區政府官員的任命安排，當中創新及科技局局長更出現人事調動，政府正式宣布，將會任命薛永恒出任局長一職。

原任職機電工程署署長的薛永恒，將正式上任為創新及科技局局長。他於記者會上表示，未來將通過三道橋樑促進本地創科發展。包括有「創科之橋」，即培養創科人才，聯同各界合作組成產業鏈，另外透過「溝通之橋」加強業界溝通，協助整個科技產業市場的配合並落實措施；第三是「人才之橋」，未來政府將會加強科技人才培訓，並積極引入海外專家。

他認為，要透過創新科技來推動本地經濟發展，首先需要獲得各界的理解及支持，才能有效實施相關措施。他又強調，過去政府投放資源於創科行業已初見成效，不過未來仍需加強溝通，進一步加快創新科技「落地」的步伐。

上一任創新及科技局局長楊偉雄發表聲明指，樂意接受政府的人事調動安排，並指個人在任期間，致力推動創科發展，促成港深合作，發展落馬洲河套地區港深創新，以及科技園科研資金「過河」等政策。

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責任編輯：李寶如

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