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阿里健康、平安好醫生破頂飈一成　2股今年以來累升逾1倍

金融經濟 14:42 2020/04/22

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阿里健康、平安好醫生破頂飈一成　2股今年以來累升逾1倍

阿里健康 （00241） 及平安好醫生 （01833） 兩隻網上醫療股，股價顯著造好飈逾一成，齊齊破頂。其中，阿里健康升12.3%，破頂高見19.34元，平安好醫生升11.7%，破頂高見119.5元，

2股今年以來已累升逾1倍，阿里健康 （00241） 累升1.13倍，平安好醫生 （01833） 亦累升1.1倍。

阿里健康市值已達2478億元，超越長和 （00001）  、銀河娛樂 （00027）  、碧桂園 （02007）  等合共31隻恒指成份股。至於平安好醫生市值今日亦突破1200億元。

阿里健康昨公布，聯合美年大健康天貓旗艦店、迪安健檢天貓旗艦店等，推出在線預約新冠肺炎核酸檢測服務。自21日起，北京、杭州、上海、廣州、成都、南京、深圳、西安、溫州、濟南10大城市居民，可以在淘寶或天貓搜索「新冠核酸檢測」，在線預約檢測，最快一天可獲取電子報告。

【阿里健康股價】阿里健康逆市新高　市值超長和等31隻藍籌股

【阿里健康股價】阿里健康什麼葫蘆賣什麼藥　市值可比銀娛長和？

阿里健康早過阿里巴巴入恒指？

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 平安好醫生（01833） 阿里健康（00241） 碧桂園（02007） 銀河娛樂（00027） 長和（00001）
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