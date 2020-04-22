▲ 阿里健康、平安好醫生破頂飈一成 2股今年以來累升逾1倍

阿里健康 （00241） 及平安好醫生 （01833） 兩隻網上醫療股，股價顯著造好飈逾一成，齊齊破頂。其中，阿里健康升12.3%，破頂高見19.34元，平安好醫生升11.7%，破頂高見119.5元，

2股今年以來已累升逾1倍，阿里健康 （00241） 累升1.13倍，平安好醫生 （01833） 亦累升1.1倍。

阿里健康市值已達2478億元，超越長和 （00001） 、銀河娛樂 （00027） 、碧桂園 （02007） 等合共31隻恒指成份股。至於平安好醫生市值今日亦突破1200億元。

阿里健康昨公布，聯合美年大健康天貓旗艦店、迪安健檢天貓旗艦店等，推出在線預約新冠肺炎核酸檢測服務。自21日起，北京、杭州、上海、廣州、成都、南京、深圳、西安、溫州、濟南10大城市居民，可以在淘寶或天貓搜索「新冠核酸檢測」，在線預約檢測，最快一天可獲取電子報告。

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責任編輯︰梁浩碩