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【年內升逾倍】拆解阿里健康、平安好醫生破頂　街貨乾、大行唱好（第二版）

金融經濟 16:35 2020/04/22

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阿里健康、平安好醫生破頂飈一成　2股今年以來累升逾1倍。

阿里健康 （00241） 及平安好醫生 （01833） 兩隻網上醫療股，股價顯著造好飈逾一成，齊齊破頂。阿里健康曾破頂高見19.4元，全日升10.9%，報18.94元；平安好醫生最高見123.3元，收報114.7元，升7.2%。

兩股今年以來已累升逾1倍，阿里健康 （00241） 累升1.1倍，平安好醫生 （01833） 亦累升1.02倍。

阿里健康市值已達2450億元，本周初已超越長和 （00001）  、銀河娛樂 （00027）  、碧桂園 （02007）  等逾30隻恒指成份股。至於平安好醫生市值今日亦突破1200億元。

兩股爆升背後　大批股份集中數大券商

阿里健康和平安好醫生市值雖然日漸龐大，但持倉相對集中。據中央結算系統（CCASS），阿里健康有63.81%不在CCASS系統中，連同大摩、德銀、滙豐、摩通和中信首5大持倉券商持倉26.07%，其餘投資者只持股10.12%。

以阿里健康今日（22日）收市市值2450億元，5大持倉券商以外的CCASS券商貨量只值248億元。阿里健康全日成交則達17.21億元。

平安好醫生同樣有逾半股份不在CCASS，CCASS內股份佔46.5%，首5大持倉券商－滙豐、大摩、摩通、花旗和港股通，合計已持倉37.26%，其餘投資者合佔16.24%或199億元。平安好醫生全日成交更達19.28億元，反映街貨流通比率不低。

疫市擴大業務　大行料今年盈利有難度

兩大互聯網醫療概念股急升，大行關注度日增，但對公司能短期盈利未有太大希望。

券商大和最新就指，平安好醫生於21日（周二）舉行電話會議，講述內地互聯網醫療滲透率只有3%，料業務於未來數年都能有可觀增長，而公司會循「私家醫生」、保險合作方式自然增加，隨每日用戶量增加，也可令其醫療人工智能提升，最終帶來盈利能力。

大和料平安好醫生可跑贏大市，但最快2021年才能收支平衡。

中金本月中報告就指，阿里健康在互聯網醫療領域佈局已久，疫情期間迅速推進在線義診、慢病複診等互聯網在線診療業務，料阿里健康可於2021年轉盈，維持公司「跑贏行業」評級。

阿里健康周二也公布，聯合美年大健康天貓旗艦店、迪安健檢天貓旗艦店等，推出在線預約新冠肺炎核酸檢測服務。自21日起，北京、杭州、上海、廣州、成都、南京、深圳、西安、溫州、濟南10大城市居民，可以在淘寶或天貓搜索「新冠核酸檢測」，在線預約檢測，最快一天可獲取電子報告。

（第二版加入CCASS持倉、大行看法資料）

【阿里健康股價】阿里健康逆市新高　市值超長和等31隻藍籌股

【阿里健康股價】阿里健康什麼葫蘆賣什麼藥　市值可比銀娛長和？

阿里健康早過阿里巴巴入恒指？

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編輯︰梁浩碩、麥德銘

香港股票 平安好醫生（01833） 阿里健康（00241） 碧桂園（02007） 銀河娛樂（00027） 長和（00001）

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