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【港府新高官】劉怡翔：萬事都有定期　年屆七十離任是難忘里程碑

金融經濟 14:40 2020/04/22

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劉怡翔離任財庫局局長。

港府今日新任命問責高官新班子，4名離任問責局長包括財經事務及庫務局局長劉怡翔，劉怡翔發表離任聲明稱，過去40年有機會服務市民是其最感光榮的事，身為基督徒的劉怡翔借用聖經《傳道書》稱：「萬事都有定期，而我在年屆七十之齡離任，是難忘的里程碑。」

劉怡翔1979年加入政府，93年轉到金管局工作，其後出任金管局下香港按揭證券公司總裁至2012年底。他於2014年加入財經事務及庫務局為副局長，2017年出任局長。

劉怡翔稱，能夠在任內推動財庫局的不同政策發展，有賴行政長官、財政司司長、問責團隊同僚、金融監管機構、公務員同事，特別是在財庫局的隊友，以及立法會和市場許多人士的支持和幫助。

他祝接任財庫局局長的許正宇一切順利，為財庫局帶來新氣象，相信局內的同事會同樣地支持他的工作。

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編輯：麥德銘

政治 金融監管機構 許正宇 劉怡翔 財經事務及庫務局 任命 按揭證券公司
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