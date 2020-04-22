【港府新高官】劉怡翔：萬事都有定期　年屆七十離任是難忘里程碑

▲ 劉怡翔離任財庫局局長。

港府今日新任命問責高官新班子，4名離任問責局長包括財經事務及庫務局局長劉怡翔，劉怡翔發表離任聲明稱，過去40年有機會服務市民是其最感光榮的事，身為基督徒的劉怡翔借用聖經《傳道書》稱：「萬事都有定期，而我在年屆七十之齡離任，是難忘的里程碑。」

劉怡翔1979年加入政府，93年轉到金管局工作，其後出任金管局下香港按揭證券公司總裁至2012年底。他於2014年加入財經事務及庫務局為副局長，2017年出任局長。

劉怡翔稱，能夠在任內推動財庫局的不同政策發展，有賴行政長官、財政司司長、問責團隊同僚、金融監管機構、公務員同事，特別是在財庫局的隊友，以及立法會和市場許多人士的支持和幫助。

他祝接任財庫局局長的許正宇一切順利，為財庫局帶來新氣象，相信局內的同事會同樣地支持他的工作。

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編輯：麥德銘