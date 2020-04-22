▲ 日媒：北韓早決定若金正恩出事 由金與正掌權

北韓領袖金正恩近日被屢傳健康出現問題，令金正恩繼任人選再惹外界關注。日本《讀賣新聞》報道指，北韓勞動黨去年年底召開會議時早已決定，倘金正恩因死亡等原因而無法再執行職務時，會由金正恩胞妹金與正代為執行。

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《讀賣新聞》報道指，早在去年年底已有消息指金正恩因高血壓、心臟病及糖尿病，而令健康狀況急轉直下，由該時起金正恩就加速對金與正的權力交接。報道又指，法國醫療團隊在今年1月已前往北韓。

北韓勞動黨中央委員會據報在去年年底召開總會，會上決定金正恩因死亡等原因而無法再執行職務時，會由金與正代為執行。在此決定後，金與正已向黨政軍下達數項指令。

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報道又指，相信金與正在會上亦被升任為勞動黨最核心部門組織指導部第一副部長，掌握人事任免權。

金與正在今年3月兩度以本人名義發出公開聲明，譴責南韓批評北韓實彈軍演，又讚賞美國總統特朗普致函金正恩。

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南韓媒體《韓國經濟日報》（Korea Economic Daily）昨日亦指，金與正被視為繼承金日成和金正日的正統「白頭山血統」，加上其與金正恩關係好，很可能是金正恩的接班人。

不過，韓媒均相信，金與正為女性這一部分會是她執政上的弱點，亦是她能否被接納為北韓領導人的關鍵之一。

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