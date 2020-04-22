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【新冠肺炎】疫情拖累日本民宿業務　出售量半年內增6倍

商業 14:28 2020/04/22

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鑑於新冠肺炎疫情持續，東京奧運會亦需延期，旅客住宿預約相繼取消，對日本民宿經營者的經營構成壓力。民宿房源的出售量在半年時間內增6倍，而放棄民宿業務的情況也顯注。

據日本市場研究調查公司富士經濟集團統計，2018年當地民宿市場規模為702億日元，原本預計今年市場規模能達1297億日元，料增8成，惟受疫情影響，成嚴重拖累增長。《日經中文網》報道，自疫情1月起爆發後，日本的民宿預約相繼被取消，最受影響之地區為關西。而在大阪市的民宿經營者亦指出，從1月下旬起基本上零預約。

【日本疫情】東京奧運延期重挫經濟 損失逐樣數

在日本併購信息網站的TRANBI上，今年3月的民宿轉讓數量超過40宗，是去年10月的6倍，民宿轉讓理由包括「受新冠影響，為確保現金而出售」、「因奧運會延期，決定整理業務」等。

至於放棄民宿業務的情況也增加，截至今年4月民宿業務的撤出量約為4100宗，主要原因是奧運會前商務酒店數量增加，另外則是訪日旅客數目難短期內復甦。

【日本疫情】日本因應疫情 將緊急狀態擴大至全國

【新冠肺炎】日本將增逾100萬失業大軍　遠超金融海嘯

責任編輯：蘇穎琪

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