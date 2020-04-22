【滙豐股價】美銀：油價波動撥備勢增　降滙豐今年盈利預測7%

▲ 美銀證券預期，近日油價波動勢增加滙豐撥備水平，遂下調今年全年盈利預測7%。

滙豐 （00005） 將於下周（28日）公布首季業績，再有券商因預期撥備增加而下調滙豐盈利預測。美銀證券最新發報告指，油價波動勢增加滙豐撥備水平，遂將今明兩年的盈利預測下調7%及2%。

截至下午2時，滙豐最新報38.8元，跌0.89%或0.35元。成交額7.13億元。

紐約期油歷史性跌至負數，再曝露銀行的資產質素風險，而且新加坡石油交易商興隆集團陷入財困，美銀證券因此預期，滙豐今年撥備將升至14億美元，料興隆集團事件將造成4億美元撥備。

單計今年首季，美銀證券預期滙豐預期減值損失18.77億美元。

根據最新預測，美銀證券對滙豐今明兩年的盈利預測，分別下調7%及2%，並上調2022年每股盈利預測1.8%。同時重申對滙豐「中性」評級，目標價44.7元。

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編輯：趙穎妍