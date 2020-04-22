買家搶入市　東涌昇薈2房放盤20分鐘獲承接

本港新冠肺炎確診個案有所緩和，樓市氣氛轉旺，最近買家入市步伐明顯加快。日前東涌昇薈一個2房單位放售20分鐘後即獲買家搶購，可見市場對住宅需求仍旺。

中原地產高級分行經理王鴻琴表示，昇薈大2房單位缺盤，有數名客人正等候此類型單位放盤。最近一位業主打算放售昇薈5座中層D室，實用面積704平方呎的大兩房間隔單位。單位向東南，業主一放盤，幾名代理即通知手上客人，區內買家收到消息後即馬上入市。

最後單位由一位昇薈2房向隅客承接，該買家對單位間隔及景觀等資料十分了解，故不用睇樓就決定購入單位，故單位放盤僅20分鐘就獲購入。業主原叫價800萬元，最終以788萬元將單位交吉易手，折合平均實用呎價11,193元。王鴻琴指，原業主於2014年1月以532萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利256萬元，單位升值48%。

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