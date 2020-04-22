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【內地GDP首跌】救經濟修橋補路不可少　5大「舊基建」股隨時跑出

股樓投資 18:21 2020/04/22

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隨著內地GDP受疫情影響大幅滑落，內地出招穩經濟事在必行。除了大力催谷5G為首的「新基建」之外，傳統基建項目全國上馬相信亦會火速進行。交銀國際估計，由於交通和市政項目批復以及專項債發行提速，預計基建固投總額增長將在第二季度逐步改善。此外，4月17日政治局會議中，亦提出要加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資。釋出扶持訊號之下，多個「舊基建」板塊如基建、鐵路、建材水泥及工程機械等，都隨時湧現受惠股，當中以下5股有一定的跑出機會。

相關文章：【iMoney港股分析】【內地GDP首跌】5G投資勢加碼　兩隻股隨時跑出

中鐵(00390) 屬內地最大鐵路建築商之一。大摩早前預期，中鐵運營現金流今年將有所改善，主要受惠於地方政府專項債大力刺激基礎建設發展，從而提高行業流動性。集團近日亦公布，今年第一季新簽合同額3375.8億元（人民幣．下同），較去年同期升7.8%，其中基礎設施建設項目677個。可於近周支持4.2元買入，目標價為5元，止蝕價為4元。

安徽海螺(00914)是全國水泥行業的龍頭。集團展望2020年新增熟料產能450萬噸、水泥產能770萬噸。隨著全國恢復動工進程加快，水泥價格正迎來新一輪漲價潮，有利海螺維持升勢。買入價可定於上升軌支持約58元，目標價定於70元，止蝕價定於50元。

相關文章：【全球攬抄】中國有記錄以來首現負增長！　首季GDP下跌6.8%

中國中車(01766)是全國最大鐵路設備生產商。集團今年首4個月累計合同金額為224億元人民幣，定單充足。雖然集團首季發放盈警，然而隨著內地出招救經濟，鐵路投資必能復甦，中車屆時會成頭號受益者。一旦該股企穩4元可以買入，目標價看5元，止蝕價定於4元。

中國龍工(03339)為重型機械股。據中國工程機械工業協會統計數據顯示，2020年首季，共銷售挖掘機68630台，同比下降8%，然而3月份共銷售各類挖掘機49408台，同比增長11.6%，意味投資回暖下，龍工產品銷情開始復甦，成該股近期走高主因。買入價可定於上升軌支持約2.6元，目標價定於3元，止蝕價定於2.3元。

中國重汔(03808)主打重卡、中重卡、輕卡、客車等商用重型汽車，各地建設回暖及油價大跌俱有力利好其銷路。該股過去一個月由11.3元反彈至近16元。一旦再突破16元阻力可以追入，博取兩成回報約20元，止蝕價定於14元。

撰文 : 李尚毅

中國重汽（03808） 中國龍工（03339） 中國中車（01766） 海螺水泥（00914） 中國中鐵（00390） 建材水泥股 基建股 經濟

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