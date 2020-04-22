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【中國5G】珠穆朗瑪峰都覆蓋5G！ 中國移動於大本營首設基站

科技 13:56 2020/04/22

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5G時代到來，中國不斷加快發展5G基建。最近有報道指，近日，中國移動成功在珠穆朗瑪峰大本營覆蓋5G網絡，並將成為全球海拔最高的5G基站。

5G時代到來，中國不斷加快發展5G基建。最近有報道指，近日，中國移動成功在珠穆朗瑪峰大本營覆蓋5G網絡，並將成為全球海拔最高的5G基站。

據內地媒體報道，中國移動聯同兩大電訊商，在海拔5,300公尺珠穆朗瑪峰大本營，以及5,800公尺的營地開通5G基站。中國移動表示，在4月25日之前，將會完成2個海拔6,500公尺的5G基台，屆時網絡可覆蓋到珠峰峰頂，成為全球海拔最高的5G基地。經現場人員測試後，上行及下行速率分別可達到700Mbps，以及223Mbps網速。

＜＜5G持續改進　結合Wifi 6完善網絡體驗

受珠穆朗瑪峰的環境因素影響，興建5G基站過程相對複雜，在物資搬運及進行施工時，需要有更高技術要求。中國移動表示，會派出150多名員工負責建設與維護保養，並設有12名網絡維修人員進行24小時看守，負責維持珠峰區域的網絡暢通。

早在2010年，中國移動已開始在珠穆朗瑪峰上覆蓋3G網絡。2013年開通第一座4G發射站，並進行高清綫上直播。是次成功開通5G的過程，同樣亦舉行綫上直播，網民可透過VR（虛擬現實）形式，從不同視角觀看珠峰面貌。

責任編輯：李寶如

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