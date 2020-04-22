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一田超市首季錄三成增長　下月購物優惠日百貨分部實施人流管制

金融經濟 13:54 2020/04/22

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一田百貨將於5月28日至6月3日舉行一田購物優惠日，沙田、大埔及荃灣分店百貨部暫定會實施人流管制。

新鴻基地產 （00016） 旗下一田百貨行政總裁黃思麗表示，首季受到新冠肺炎疫情影響，人流減少，百貨業務錄得雙位數跌幅，但超級市場分部業務則錄得逾三成增長，因此此消彼長下，一田整體業務首季仍錄得高單位數增幅。

她強調，集團沒有凍薪及要求員工放無薪假，同時會在一田購物優惠日期間聘請兼職員工，加薪幅度為低單位數，相信可追到通脹幅度。

一田第三季將開分店

黃思麗稱，開店計劃不受影響，第三季仍將開分店，但會以新形式進行。

一田百貨將於5月28日至6月3日舉行一田購物優惠日，沙田、大埔及荃灣分店百貨部暫定會實施人流管制，特設預先登記制度，並有機會因應疫情的發展再作更改。超級市場方面，則會在購物優惠日期間開放予所有顧客入場選購貨品。黃思麗預期，今年一田購物優惠日實體店銷情持平，網上分部則有增長。

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