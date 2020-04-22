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【全球大流行】疫情帶動　Netflix首季訂戶急增1580萬

商業 13:50 2020/04/22

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Netflix第一季付費會員數增加1,580萬，按年增22.8%。(法新社圖片)

新冠肺炎疫情下，大部份人均留在家中避疫，在家的其中一項娛樂則為收看電影，令串流平台Netflix的第一季訂閱人數大幅增加。 

【留家娛樂】Netflix 10套紀錄片　開放YouTube免費觀看

Netflix公布今年第一季業績報告，付費會員數增加1,580萬，總額達1.83億，按年增22.8%；美國以外地區持續增長，佔總會員數62%，其中來自亞太區的付費會員達1,980萬。總營業收益達58億美元，較去年同期增加29%，其中亞太區在第一季營收佔4.84億美元，按年增長51.3%。

Netflix指出，整體而言目前的營運順利，產品團隊大致未受影響。Netflix雖暫時減少產品創新的數量，但仍會持續推出增值服務，例如剛升級的「家長控制功能」。至於客戶服務與內容製作方面則受重大衝擊，不過目前已克服居家工作的障礙，同時遠距增派2,000名人員，確保客戶服務質素在需求大增時繼續維持正常。然而，因配音人員受居家限制影響，Netflix於四月及五月推出的部分作品，將無法提供義大利語及部分語言配音。

【新冠肺炎】Netflix出招助家長過濾電影　避免小孩觀看

將支付旗下劇組人員約7週薪資

另一方面，Netflix在三月撥出1億美元基金，協助產業渡過困境；另亦將支付旗下劇組人員約7週的薪資，幫助他們銜接政府紓困方案。此外，Netflix亦捐助約3000萬美元予第三方單位及非牟利組織，希望在Netflix設有大型製作基地所在的國家內，能夠為頓失生計的劇組人員提供緊急救助。

【新冠肺炎】Netflix再注資約4億　支援影視從業員

責任編輯：蘇穎琪

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