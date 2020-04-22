【買一送一？】失業大軍出動　阿媽見工帶埋阿仔求「請埋」

新冠肺炎疫情持續下，各行各業受到前所未有的衝擊，近日統計處公布首季失業率是4.2%，為2010年以來最高，就業不足率約為2.1%，亦是近10以來最高位。其中失業率及就業不足率的行業均顯著上升，包括建造業、零售、運輸、教育等，餐飲服務是重災區，失業率及就業不足率升至8.6%及5.4%。

本地初創公司花之滴，因業務轉戰網上，生意額有上升，近日需招聘多十名兼職包裝工，工作範圍是包裝貨品、貼上貨運貼紙和填寫資料，花之滴創辦人翁靜（Jane）表示，在一星期內收到745份應徵電郵，除了有很多資歷過高的人士應徵外，更遇到不少「奇人異事」。

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Jane在面試中遇到最誇張的是，有一位媽媽應徵工作，卻帶同兒子前往面試，「想我請埋佢哋」，但由於有更好的人選，這對母子最終落選了。目前Jane已請了到數個新的員工，Jane坦言會盡量增聘人手，「幫到幾多得幾多」，她感嘆目前經濟環境整體轉差，從沒想過一份包裝工的兼職會引來如此多人應徵，覺得「好慘」，她希望經濟最低迷的日子快點過去，亦希望政府有更多政策幫助失業人士。

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