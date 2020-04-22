【內銀股】中銀保監：首季不良貸款2.04%　料未來仍有小幅上揚

▲ 中銀保監表示，目前銀行整體不良貸款率2.04%，較年初升0.06個百分點，但整體保持較強風險抵禦能力。

新冠肺炎打擊中國經濟，中銀保監副主席黄洪表示，疫情對經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，疫情下貸款逾期及違約情況增多，不良貸款有所增加。目前整體不良貸款率2.04%，較年初升0.06個百分點，但整體保持較強風險抵禦能力。

中銀保監表示，正密切關注第二季度及之後一段時間的不良貸款情況，預計今後還會有上升，但相信只是小幅度上揚，主因已有序復工復產，亦採取很多對沖政策緩解有關風險，目前亦開始發揮效果。

除湖北以外，全國銀行保險機構復工率達97%，而網點復工率達到99%。

內銀抗疫相關支援貸款涉資逾2.5萬億元

中銀保監續指，單計銀行機構，已就抗擊疫情提供信貸支持逾2.5萬億元（人民幣‧下同），並向約8800億元中小微企貸款實施本息延期。

政策重點方面，將會聚焦加大對疫情防控及經濟社會發展的金融支持，且著力防範化解金融風險，確保銀行保險業穩定運行。

具體政策包括：1）做好疫情防控金融服務、2）及時向企業提供流動性支持、3）維持產業鏈供應穩定、4）加大對實體經濟的資金支持、擴大內需，及5）充分發揮保險保障功能。

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編輯：趙穎妍