【疫市營商】一田購物優惠日eShop率先搶　4月29日開鑼

▲ 半年一度的一田購物優惠日，今年將於5月28日至6月3日舉行。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，而抗疫期間更長時間留在家中，對於各類超市商品的需求更大。半年一度的一田購物優惠日，今年將於5月28日至6月3日舉行。而為應對疫情，首次推出3項新安排，當中eShop於4月29日至5月10日率先開賣。

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一田百貨行政總裁黃思麗預計，實體店的營業額與去年同期持平。她續指，由於市民抗疫期間傾向網上購物，預料一連12日的「一田購物優惠日eShop率先搶」，營業額按年大幅上升30%，尤以超市食品及家居用品貨品最為搶手。

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eShop新增的五項體驗

1. 貨物選擇大幅增加160%，達1,300款。23萬件貨品2折起，當中超市貨款增幅近3倍的同時，首次引入急凍及冷凍食品；美妝品牌套裝加推近200款，低至23折發售。

2. 整體優惠日期由以往7日增長至12日。

3. 增設抗疫用品主題商品，同時加強每日必搶主題貨，包括BB用品、美妝及超筍家電家品。

4. 首次於實體店舉行購物優惠日前，安排送貨或自取。

5. 增設北角店的自取點。

一田在本周於網店設有限量發售的抗疫產品，包括口罩連搓手液套裝。市民已可於網上選購。黃指，雖然eShop佔公司整體銷售只有單位數位字，但銷售增長則較以往有1倍升幅。

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一田購物優惠日 百貨部實施人流管制

另外，黃思麗透露，實體店將有新的入場安排。例如在人流管制上，三大分店的百貨部（沙田／大埔／荃灣）於一田購物優惠日期間，暫定推出控制人流控施。即採用網上的預先登記，惟更多詳情需稍後公布。

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記者：馬意文

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