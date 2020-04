【美國疫情】紐約要求醫護停做心肺復甦 醫院床位爆滿

▲ 紐約州床位爆滿加上醫護人手短缺,發布指引指患者出現心跳停頓時,不建議醫護進行心肺復甦作搶救。

美國的新冠肺炎疫情持續,一日更新增近4萬人確診,累計確診人數突破82萬人。紐約州為疫情重災區,累計25.8萬人確診。紐約州確診人數大增下,床位爆滿加上醫護人手短缺,竟發布指引,指患者出現心跳停頓時,不建議進行心肺復甦作搶救。

【美國疫情】美疾控警告冬季可爆第二波疫情 較今次嚴重

【美國疫情】醫不到200人 美軍醫院船撤出紐約

《紐約郵報》報道,紐約州過往的指引指出,醫護人員應最多使用20分鐘作心肺復甦,來搶救心跳停頓的患者。

但該州衛生部門上周發布新備忘錄,建議醫護不進行心肺復甦搶救患者。當局指有必要在新冠疫情期間調整方針,節省資源及確保醫護安全,在最佳程度上運用資源來搶救最多生命。

紐約地區緊急服務委員會更於本月初發布新指引,指患者如在現場仍無法恢復心臟功能,要求救護員不應再將患者送往醫院作進一步治療。

【美國疫情】用特朗普「神藥」反而死得快?

【美國疫情】特朗普停批綠卡60日 其實早已擱置申請

新指引隨即引起醫護人員不滿,有緊急服務人員指,此舉等同直接任由患者去死(simply let them die)。紐約市醫護工會代表巴茲萊(Oren Barzilay)批評,新指引剝奪了患者重獲新生的機會。

他指出:

我們的工作是使患者重獲新生,該指導方針使我們無法做到這一點。

(Our job is to bring patients back to life. This guideline takes that away from us)

醫護人員承認,每100名心跳停頓的患者中,只有3至4人通過心肺復甦術等方式生還,但強調心肺復甦對這些人很重要。

新指引觸發爭議,紐約市消防局其後發信通知該市緊急服務人員,表示緊急服務系統將繼續保持高水平的護理,表明會維持現場急救服務。但紐約州衛生部門堅稱,新指引在美國甚至全球多個地區使用,更早於新冠肺炎疫情之前。

【美國疫情】密蘇里州入稟告中國中共 學者轟為美國錯誤摭醜

【金正恩手術】美媒稱金正恩手術後或殘廢 南韓再否認

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品