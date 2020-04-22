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【美國疫情】紐約要求停做心肺復甦 醫院逼爆容不下病人

環球社會熱點 17:25 2020/04/22

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紐約州床位爆滿加上醫護人手短缺，發布指引指患者出現心跳停頓時，不建議醫護進行心肺復甦作搶救。

美國的新冠肺炎疫情持續，一日更新增近4萬人確診，累計確診人數突破82萬人。紐約州為疫情重災區，累計25.8萬人確診。紐約州確診人數大增下，床位爆滿加上醫護人手短缺，竟發布指引，指患者出現心跳停頓時，不建議進行心肺復甦作搶救。

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《紐約郵報》報道，紐約州過往的指引指出，醫護人員應最多使用20分鐘作心肺復甦，來搶救心跳停頓的患者。

但該州衛生部門上周發布新備忘錄，建議醫護不進行心肺復甦搶救患者。當局指有必要在新冠疫情期間調整方針，節省資源及確保醫護安全，在最佳程度上運用資源來搶救最多生命。

紐約地區緊急服務委員會更於本月初發布新指引，指患者如在現場仍無法恢復心臟功能，要求救護員不應再將患者送往醫院作進一步治療。

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新指引隨即引起醫護人員不滿，有緊急服務人員指，此舉等同直接任由患者去死（simply let them die）。紐約市醫護工會代表巴茲萊（Oren Barzilay）批評，新指引剝奪了患者重獲新生的機會。

他指出：

我們的工作是使患者重獲新生，該指導方針使我們無法做到這一點。

（Our job is to bring patients back to life. This guideline takes that away from us）

醫護人員承認，每100名心跳停頓的患者中，只有3至4人通過心肺復甦術等方式生還，但強調心肺復甦對這些人很重要。

新指引觸發爭議，紐約市消防局其後發信通知該市緊急服務人員，表示緊急服務系統將繼續保持高水平的護理，表明會維持現場急救服務。但紐約州衛生部門堅稱，新指引在美國甚至全球多個地區使用，更早於新冠肺炎疫情之前。

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