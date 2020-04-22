【港元強勢】資金湧港金管局接錢43億 港股回調不太淡?

港元滙價續強，昨日下午觸發聯繋滙率機制下7.75港元兌1美元的「強方兌換保證」，金管局昨日兩度從市場買入美元、沽出總值43.4億港元，為2015年以來首次。資金流入本港，市場關注大量外資湧港，對港股回軟走勢能否發揮承托作用。

港美息差接闊 套息交易湧現

目前港滙強勢，主要由於套息交易持續。金管局總裁余偉文昨日亦稱，近期港元滙率偏強，主要是由於市場套息活動及股票投資相關的港元需求均有所增加。

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事實上，美國聯儲局多輪減息量寬行動令美元流動性增加。而本港港元拆息維持較高水平，令港美息差拉闊，由2月時的約10點子增至90點子。

2015年金管局接錢 港股升勢不明顯

市場預期目前港滙強勢持續，意味着資金淨流入香港趨勢持續。市場關注，資金湧港，能否推動港股表現。惟暫時金管局接錢規模不大，亦有分析認為，資金只是流入本港銀行體系，暫時並非有明顯資金流入股票等本地資產。

金管局上次入市沽港元買美元，即有資金流入本港已是2015年，當時金管局沽出2,272億港元。雖然有資金流入，但2015年6月至7月正值A股股災，港股氣氛欠佳，令資金對港股的推動並不明顯。

於2015年，金管局分別於4月、9月及10月合共從銀行購入293億美元，沽出2,272億港元。於當年4月，恒指由26000水平升至28400水平，惟港股隨A股回落。到於當年9股及10月，資金再流入，恒指於9月的20000點水平升至10月的23000點水平，其後亦反覆回落。

從2015年的經驗顯示，資金湧港，港股不一定可大升，仍要看當時的市況。不過，資金留在本港，當市場轉穩將有望推動港股。

相反，當有本港出現明顯的走資，港股則將會走弱。在2018年4月、5月及8月，港滙多次觸及7.85「弱方兌換保證」，當時金管局合共承接千億港元沽盤；於2019年3月，金管局亦共接約200億港元沽盤。當時港股都遇弱勢，2018年4月仍於30000點之上，惟其後於6月反回落，要跌至10月失守25000點才初步見底。2019年3月走資後，港股於於4月底起亦即回軟。

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責任編輯：錢家鋒

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