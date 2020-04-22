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美國人居家隔離打機　主機遊戲銷量創12年新高

環球政經 16:00 2020/04/22

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新冠疫情期間美國各行各業均受衝擊，唯獨遊戲行業需求大增，據外媒報導，美國3月份主機遊戲銷售額創下了2008年金融危機以來新高，皆因很多市民在疫情隔離期間通過玩遊戲來打發時間。

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根據市場研究公司NPD的數據，美國3月份遊戲硬件、軟件和配件以及遊戲卡的銷售額達到16億美元，較去年同期飆升35%，創下自2008年3月以來新高。

相關文章：任天堂遊戲候機免費任玩！美國4機場設期間限定Switch體驗室

根據報告顯示，XboxOne、Play Station4和任天堂 Switch遊戲機的銷售額較上年同期增長63%，達到4.61億美元，當中任天堂Switch的遊戲機的銷量更較去年增長了逾一倍，報告中稱遊戲《集合啦！動物森友會》成為全美三月銷量冠軍，名列今年銷量第二，對於Switch 主機銷量提升亦起到重要作用。

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撰文 : 國際組

美國 XBOX Switch 任天堂 疫情

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