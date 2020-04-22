【美國疫情】醫不到200人 美軍醫院船撤出紐約

▲ 【新冠肺炎美國疫情】醫不到200人 美軍安慰號醫院船撤出紐約

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情再現反覆，一日增近4萬人確診破紀錄之際，美國抗疫成效再惹質疑。特朗普政府宣佈，美軍安慰號醫院船會撤離美國疫情重災區紐約。美軍安慰號醫院船縱有1,000床位，但停泊紐約多個星期以來只醫治了不到200人。紐約州州長科莫表示，紐約不再需要安慰號醫院船。

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紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周二（21日）與美國總統特朗普在白宮會面。科莫表示，紐約已不再需要安慰號醫院船（USNS Comfort）支援，提出讓華府安排該船轉到其他地方協助抗疫。

兩人近日因為紐約疫情大爆發而互相公開批評對方，關係頗為緊張。特朗普見過科莫後開記者會，則稱自己問科莫能否放走安慰號醫院船，而獲對方同意。特朗普遂宣佈，醫院船稍後會撤離紐約港，回到母港弗吉尼亞州諾福克（Norfolk）海軍基地待命。

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紐約州確診人數超過25萬，佔美國疫情確診人數30%，令當地醫療系統面臨極大壓力。美軍安慰號醫院船3月提早完成維修，進駐紐約港，原本有望紓緩紐約市醫院負擔。

然而事與願違，安慰號醫院船行動保守引來輿論抨擊。Politico報道，截至周二，安慰號醫院船僅僅治療了178名病人。有官員曾解釋，醫院船不想太快填滿船上1,000床位，以降低疫情擴散至船上風險。

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美軍在紐約市內營運臨時醫院亦有類似問題。美軍工程兵將曼哈頓賈維茨會議中心（Javits Center）改建為2,500床位臨時醫院，但紐約傳媒報道，中心內幾乎沒有病人。有紐約市醫護人員批評，中心接收病人門檻極高，而醫院急症室則繼續每日爆滿。

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