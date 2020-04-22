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iPhone SE Plus傳2021年中推出　採側面指紋識別

科技 12:59 2020/04/22

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蘋果上周正式推出新機iPhone SE，天風國際分析師郭明錤預料，iPhone SE Plus版本將於明年中亮相。

蘋果上周推出新款入門級新機iPhone SE，性價比極高，市場料將掀起一股換機潮。至於較大尺寸的iPhone SE Plus版本，有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤表示，蘋果或會推遲至2021年下半年才發布。

郭明錤曾預測，蘋果於2021年上半年公布iPhone SE Plus，但重新評估後認為，蘋果會將推出時間延後至下半年。他之前發表報告稱，iPhone SE Plus將採用5.5或6.1吋大屏幕，全屏設計與iPhone 11和11 Pro類似。惟新機不會使用Face ID，而是將Touch ID移至右邊機身的電源按鍵上，故將迎來較小的瀏海，正面只須容納一個標準的前置鏡頭、聽筒即可。

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郭明錤並未提供iPhone SE Plus的定價細節，但如果是SE系列產品，相信價格會低於蘋果旗艦機。

iPhone SE上周登場，除了沿用iPhone 8的設計外，亦採用與iPhone 11同級的A13 Bionic處理器。規格揉合新舊iPhone的特點，對於iPhone 7或更舊機款的iPhone用家而言，具一定吸引力。

責任編輯：姚慧儀

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