新冠肺炎疫情　對Netflix的三大影響

美國串流影視平台Netflix於周二（21日）公布，第一季財報，首季收益為57.7億美元，淨利為7.09益美元，每股益利為1.57美元，其用戶較去年同期增長為22.8%，目前登記用戶已超過1.8億人。

Netflix也在「致股東的信」內提及，新冠肺炎疫情對公司業務發展有3個影響。當中包括用戶數目隔政府實施社交隔離措施而短暫加速、因美元上漲，其國際收益或低於早前預測，以及由於生產暫停，其現金支出以至發行將會被延遲。

由於不同國家都落實社交隔離措施，令登記用戶在短時間內激增。信內提及，在今年第一季的頭兩個月，其用戶增長速度與過去兩年相似。直至到3月許多國家都紛紛實施社交隔離措施，因此令在家人士都開始登記為Netflix用戶，用作娛樂。

公司又表示，第二季財務實質數字，有機會遠低於或遠高於預期，因受不同因素影響，如社交隔離解除，又或是人們會回覆他們的正常社交生活。

第二，為美元上升，令國際收益下降。公司就舉例，其在巴西的標準方案為33BRL（巴西雷亞爾），去年為8.5美元，但根據今年4月匯率顯示，現在則為6.5美元，當中由於巴西兌換貨幣所產生作用，令其收益下降。

第三，由於參巧世界各地衛生署的建議，公司亦暫停全球大部分生產。Netflix就表示，雖無法預計何時會恢復生產，其第二季發行量會受少量影響，包括語言配音。雖受疫情影響其製瑋製作節目進度，公司就表示正努力完善產品製作。