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【疫市營商】Palladium全新 Earth 系列賣環保　由膠樽再造

商業 13:05 2020/04/22

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Palladium今季亦創出環保時尚「Earth」系列，由膠樽再造的再生物料製成。（Palladium提供圖片）

今日正值是世界地球日，不同品牌亦參與各項環保活動，承擔社會責任。Palladium今季亦創出環保時尚「Earth」系列，由膠樽再造的再生物料製成。

【地球日】Google推蜜蜂主題小遊戲　迎地球日50週年

Palladium今次的Earth系列，從採購到設計以「RECYCLED 循環再造」為核心精神，詮釋品牌經典元素，融合環保意識與時尚潮流。全新Earth系列比上季使用更多回收、有機及再生物料，包括再生橡膠、再生塑膠等。

是次的Earth系列包括軍靴及低筒鞋履，價錢由890元至1190元，備有多種顏色選擇。該系列透過3種不同的鞋款設計，演繹Palladium對環保時尚的見解。3種鞋款設計分別以10個、9個及5個膠樽再生而造。鞋面、內襯及鞋墊以再生塑膠物料製成，鞋頭及鞋底邊緣以再生橡膠物料製造，而鞋帶末端則以可分解塑膠製成。

是次的Earth系列包括軍靴及低筒鞋履，價錢由890元至1190元。（Palladium提供圖片）

除了使用更多環保及再生物料，系列更配備品牌的Waterproof+ 技術及Lite+ 輕量化技術，維持其耐用及舒適程度；同時亦增加抓地力及耐磨性，有效防水，成為功能性的環保鞋履系列。

《集合啦！動物森友會》明日更新　期間限定活動、訪客全新登場

【疫市營商】網購平台Pinkoi逆市出招　斥500萬元加碼宣傳+推線上行銷教學

責任編輯：葉泳珊

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