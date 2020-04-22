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【地球日】Google推蜜蜂主題小遊戲　迎地球日50週年

商業 12:29 2020/04/22

分享：

Google與蜜蜂保護協會（The Honeybee Conservancy）合作開發了一款小遊戲，讓大眾了解蜜蜂播粉的情況。(Google截圖)

每年的4月22日是世界地球日，是一項世界性的環境保護活動。為慶祝地球日五十週年，Google與蜜蜂保護協會（The Honeybee Conservancy）合作開發了一款小遊戲，讓大眾了解蜜蜂播粉的情況。

只要在Google搜尋頁面上按下其標誌，即進入遊戲介面。遊戲先介紹蜜蜂播粉的作用，然後用家可透過鼠標在不同顏色的花朵之間移動蜜蜂，將匹配的花粉帶到需要的地方。而每次過關，將會介紹蜜蜂的作用以及它們對地球帶來的正面影響。

用家可透過鼠標在不同顏色的花朵之間移動蜜蜂，將匹配的花粉帶到需要的地方。(Google截圖)

每次過關，將會介紹蜜蜂的作用以及它們對地球帶來的正面影響。(Google截圖)

為與主題保持一致，Google塗鴉（Google Doodle）同時在線上素材平台Tenor發布了一系列的地球日gif圖像，只要搜索「GoogleDoodles」即可輕鬆找到共享gif圖像。

Google Doodle同時在線上素材平台Tenor發布了一系列的地球日gif圖像。(Tenor截圖)

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責任編輯：蘇穎琪

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