《集合啦！動物森友會》明日更新　期間限定活動、訪客全新登場

▲ 任天堂昨日宣佈，免費的更新資料將會在明日 （23日）正式發布。（任天堂網站圖片）

《集合啦！動物森友會》已發售約1個月，在居家抗疫期間，此款遊戲特別掀起熱潮，各地玩家亦雀躍地建構專屬的無人島。任天堂昨日宣佈，免費的更新資料將會在明日 （23日）正式發布，讓玩家的無人島更豐富。

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今次《集合啦！動物森友會》的更新資料將會包括有新的訪客，以及季節性活動。雖然今日已是世界地球日，但在《集合啦！動物森友會》裡面，地球日將會是4月23日至5月4日，在「Nook集哩遊」以期間限定的形式展開活動。玩家在期間參與植物有關的活動時，可以更容易儲得里數。

下月1日至7日，遊戲內亦會有勞動節。在「勞動節」期間，每天為了島上的建設而努力工作的居民們，狸克將送贈「勞動節旅行券」以表謝意。使用這張機票出發的島，是和一般的「哩數旅行券」所去的島嶼有所不同。

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除了以上的期間限定活動外，另外亦有國際博物館日、六月新娘；而在《集合啦！動物森友會》的「狸端機」中以哩數交換的物品陣容，將增加西施惠、豆狸和粒狸所穿著的夏威夷襯衫。

任天堂亦特意提醒準備更新遊戲的玩家，只把主機日期變更到各活動的舉辦日期，活動也無法開始。必須於現實時間的活動開始日後將主機連接到網路，並需要用戶和Nintendo Account連動以啟動活動。

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責任編輯：葉泳珊

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