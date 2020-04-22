【美國疫情】用特朗普「神藥」反而死得快？

▲ 有研究發現，美國總統特朗普（Donald Trump）早前力薦的「神藥」抗瘧疾藥羥氯喹，不但無用，反而有機會令病人死得更快。

新型冠狀病毒（新冠肺炎）疫情蔓延全國，各國積極研究治療方法和疫苗，有研究發現，美國總統特朗普（Donald Trump）早前力薦的「神藥」抗瘧疾藥羥氯喹，不但無用，反而有機會令病人死得更快。

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《路透社》報道，美國退伍軍人健康管理局（Veterans Health Administration）的研究顯示，服用指定劑量羥氯喹（hydroxychloroquine）的97位病人中，死亡率高達28%；比起沒有服用羥氯喹的158位病人中，死亡率低一半，僅11%；同時服用羥氯喹和抗生素阿奇黴素（azithromycin）的113位病人中，死亡率達22%。

另外，分析顯示羥氯喹亦無助減輕病人對呼吸輔助的需求。服用羥氯喹的病人，需要呼吸輔助的比率達13%，無服用羥氯喹者，對呼吸輔助的需求達14%，兩者相約；同時服用羥氯喹和抗生素的病人，對呼吸輔助的需求僅7%。

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這項研究已在網上發表，分析截至4月11日，共368名確診患新冠肺炎的病人，當中包括死亡和痊癒案例；惟研究非臨床試驗，故未獲科學期刊刊登。

多年來，羥氯喹被用於治療瘧疾，也可用於治療紅斑狼瘡（lupus）和類風濕關節炎（rheumatoid arthritis）。即使尚無科學證據證明有用，藥物已被廣泛應用在對抗新冠肺炎，美國甚至有病人因總統特朗普的吹捧，主要要求醫生用藥，醫生樂於處方，因藥物廉價易得。

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