【美國疫情】特朗普停批綠卡60日 其實早已擱置申請

▲ 美國總統特朗普宣布暫停簽發俗稱「綠卡」的美國永久居民身份證60日,但政府官員當局早因疫情擱置大多數綠卡申請。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,多州停工更導致失業人數急增。 美國總統特朗普秉承「美國優先」原則,宣布暫停簽發俗稱「綠卡」的美國永久居民身份證60日,以保障美國人就業。但美媒引述美國政府官員指,當局因應疫情早已擱置大多數綠卡申請,批評特朗普簽署行政命令並無改變現況,或只屬競選宣傳伎倆。

美國有綫新聞網絡(CNN)報道,總統特朗普(Donald Trump)周二(21日)宣布,將簽署行政命令停發美國綠卡,措施為期60日,而臨時工作簽證則不受措施影響。特朗普更指,極有可能於周三(22日)簽署行政命令。

特朗普表示,政府必須優先照顧美國工人,僱用新移民勞工來取代因疫情遭解僱的美國公民,是錯誤和不公的事。

但CNN引述1名美國政府官員指,新冠疫情下移民程序早已延誤。該名官員更表示:

(特朗普)大肆宣傳,但目前的做法並無真正改變。

(There was a lot of hype, but no real change to the current practice in place.)

有分析指,特朗普認爲他能勝出2016年的美國總統大選,其移民政策主張也是關鍵,因此希望再次出招尋求連任。分析認爲,特朗普簽署行政命令屬象徵意義居多,用作支持其移民政策主張。

美國政府於最近數周,以新冠肺炎疫情為由,已對美國移民制度作出10多次修改。當局擱置對難民的重新安置,大規模關閉簽證辦事處,及暫停舉行公民入籍儀式。

特朗普於2016年競選時曾承諾打擊非法移民及興建墨西哥圍牆,上任總統後也實施嚴格移民政策,更加強驅逐非法移民出境。

