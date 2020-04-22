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【美國疫情】特朗普停批綠卡60日 其實早已擱置申請

環球社會熱點 11:41 2020/04/22

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美國總統特朗普宣布暫停簽發俗稱「綠卡」的美國永久居民身份證60日，但政府官員當局早因疫情擱置大多數綠卡申請。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，多州停工更導致失業人數急增。 美國總統特朗普秉承「美國優先」原則，宣布暫停簽發俗稱「綠卡」的美國永久居民身份證60日，以保障美國人就業。但美媒引述美國政府官員指，當局因應疫情早已擱置大多數綠卡申請，批評特朗普簽署行政命令並無改變現況，或只屬競選宣傳伎倆。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，總統特朗普（Donald Trump）周二（21日）宣布，將簽署行政命令停發美國綠卡，措施為期60日，而臨時工作簽證則不受措施影響。特朗普更指，極有可能於周三（22日）簽署行政命令。

特朗普表示，政府必須優先照顧美國工人，僱用新移民勞工來取代因疫情遭解僱的美國公民，是錯誤和不公的事。

但CNN引述1名美國政府官員指，新冠疫情下移民程序早已延誤。該名官員更表示：

(特朗普)大肆宣傳，但目前的做法並無真正改變。

（There was a lot of hype, but no real change to the current practice in place.）

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有分析指，特朗普認爲他能勝出2016年的美國總統大選，其移民政策主張也是關鍵，因此希望再次出招尋求連任。分析認爲，特朗普簽署行政命令屬象徵意義居多，用作支持其移民政策主張。

美國政府於最近數周，以新冠肺炎疫情為由，已對美國移民制度作出10多次修改。當局擱置對難民的重新安置，大規模關閉簽證辦事處，及暫停舉行公民入籍儀式。

特朗普於2016年競選時曾承諾打擊非法移民及興建墨西哥圍牆，上任總統後也實施嚴格移民政策，更加強驅逐非法移民出境。

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